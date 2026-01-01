Vasco na Copinha: veja a agenda de jogos completa e os adversários da fase de grupos
Cruzmaltino jogará a primeira fase na cidade de Cravinhos
Campeão em 1992, o Vasco começa neste sábado (3) a busca pelo segundo título da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha. O cruzmaltino estreia diante do Velo Clube, de São Paulo, às 19h30.
Apesar de o Vasco estrear apenas no sábado, a Copinha começa já nesta sexta-feira (2). A competição reúne 128 equipes, que foram divididas em 32 grupos. Como acontece tradicionalmente, a final está marcada para 25 de janeiro, data que marca o aniversário da cidade de São Paulo, no estádio do Pacaembu.
O Vasco está no Grupo 12 e, além do Velo Clube, terá pela frente na primeira fase o I9 FC, de Ribeirão Preto, e o Guanabara City, de Goiás.
Pelas regras da competição, podem ser inscritos na edição deste ano da Copa São Paulo os jogadores nascidos a partir de 2005, com limite aos nascidos em 2010. O regulamento prevê que as equipes joguem dentro de suas chaves, e as duas melhores colocadas de cada grupo avançam para os play-offs. Assim, além dos três jogos da primeira fase, o Vasco terá que superar outros seis para buscar o bicampeonato.
Veja a agenda de jogos do Vasco na Copinha 2026
A partir da estreia com o Velo Clube, o Vasco terá jogos na Copinha a cada três dias. Todos os jogos do time carioca na primeira fase serão disputados no Estádio Municipal José Vessi, na cidade de Cravinhos, na região metropolitana de São Paulo.
|Jogo
|Data
|Horário
|Local
Vasco x Velo Clube
Sábado, 3 de janeiro
19h30
Cravinhos
Guanabara City x Vasco
Terça-feira, 6 de janeiro
15h
Cravinhos
I9 FC x Vasco
Sexta-feira, 9 de janeiro
19h30
Cravinhos
