Campeão em 1992, o Vasco começa neste sábado (3) a busca pelo segundo título da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha. O cruzmaltino estreia diante do Velo Clube, de São Paulo, às 19h30.

Apesar de o Vasco estrear apenas no sábado, a Copinha começa já nesta sexta-feira (2). A competição reúne 128 equipes, que foram divididas em 32 grupos. Como acontece tradicionalmente, a final está marcada para 25 de janeiro, data que marca o aniversário da cidade de São Paulo, no estádio do Pacaembu.

O Vasco está no Grupo 12 e, além do Velo Clube, terá pela frente na primeira fase o I9 FC, de Ribeirão Preto, e o Guanabara City, de Goiás.

Pelas regras da competição, podem ser inscritos na edição deste ano da Copa São Paulo os jogadores nascidos a partir de 2005, com limite aos nascidos em 2010. O regulamento prevê que as equipes joguem dentro de suas chaves, e as duas melhores colocadas de cada grupo avançam para os play-offs. Assim, além dos três jogos da primeira fase, o Vasco terá que superar outros seis para buscar o bicampeonato.

Veja a agenda de jogos do Vasco na Copinha 2026

A partir da estreia com o Velo Clube, o Vasco terá jogos na Copinha a cada três dias. Todos os jogos do time carioca na primeira fase serão disputados no Estádio Municipal José Vessi, na cidade de Cravinhos, na região metropolitana de São Paulo.

Jogo Data Horário Local Vasco x Velo Clube Sábado, 3 de janeiro 19h30 Cravinhos Guanabara City x Vasco Terça-feira, 6 de janeiro 15h Cravinhos I9 FC x Vasco Sexta-feira, 9 de janeiro 19h30 Cravinhos