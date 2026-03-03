Fellipe Bastos avalia Renato Gaúcho como novo técnico do Vasco: 'Muito difícil'

Após resolver os entraves financeiros que atrasavam o acerto, Renato Gaúcho se antecipou ao Vasco e comunicou seu retorno ao clube carioca. Depois recusar as duas primeiras propostas apresentadas pela diretoria, Renato Gaúcho e o Vasco chegaram a um denominador comum, e acertaram sua contratação para ser o novo técnico do clube.

continua após a publicidade

Com a notícia da contratação antecipada pelo próprio técnico, a notícia começa a circular na grande mídia. Fellipe Bastos, ex-jogador emblemático do Vasco e comentarista da Globo, avaliou a escolha de Renato Gaúcho para assumir o comando do clube.

- O Vasco hoje precisa desse tipo de treinador, desse tipo de cara que é o Renato Gaúcho. É um cara que vai saber conversar, vai saber puxar a orelha dos jogadores. Taticamente ele vai trazer coisas diferentes do Fernando Diniz, talvez por conta de resultado. É importante que o Vasco busque os 45 pontos e ele vai buscar isso nos próximos jogos. Vai ser um time muito competitivo, intenso. Mas, além disso, de dentro de campo, ele vai blindar o vestiário. Que eu acho que é isso que o Vasco precisa hoje. Desse Renato no vestiário, pra tirar essa pressão dos jogadores, trazer mais leveza pro dia a dia, que a gente sabe que é muito difícil. O ano político no Vasco também é um ano que é muito conturbado, o torcedor fica pressionado... - explicou Fellipe.

continua após a publicidade

renato gaúcho em treino do Vasco (Foto: Acervo Lance!)

🕹️Aposte nas partidas do Vasco no Brasileirão!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável!

📲 Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Vasco

Renato Gaúcho é o novo técnico do Vasco

Desde o início das conversas, Renato Gaúcho era o nome que melhor se encaixava na realidade financeira e esportiva do Vasco, além de contar com o aval da maior parte da diretoria. Com os ajustes finais encaminhados, a tendência é de que o anúncio oficial seja feito pelo clube nas próximas horas.

continua após a publicidade

Renato já deve iniciar os trabalho no CT Moacyr Barbosa nesta quarta-feira (4). O treinador vai ter pouco mais de uma semana para ajustar o time que volta a campo no próximo dia 12 para enfrentar o Palmeiras, em São Januário, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.