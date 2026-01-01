Atual campeão da Copinha, o São Paulo entra na edição 2026 do maior torneio de categorias de base do Brasil para defender o posto de campeão e tentará conquistar seu seu hexacampeonato da competição. O Tricolor já tem definido o calendário da fase de grupos com datas, horários e locais de todas as três partidas. A Copa São Paulo de Futebol Jr. 2026 estreia nesta sexta-feira (2).

O São Paulo está no Grupo 19 da Copinha, ao lado do Independente, do Amapá, Maruinense, de Sergipe, e o Real Soccer, de Iperó, que cidade próxima a Sorocaba. A estreia será diante do rival sergipano, depois enfrenta o clube amapaense e encerra a primeira fase diante do time do interior paulista.

O clube montou um planejamento esportivo para buscar o bicampeonato consecutivo da Copinha e tenta se manter entre os principais clubes nas divisões de base. Na reta final de 2025, o Tricolor foi bicampeão da Copa do Brasil Sub-20, chegando a cinco taças no total.

De acordo com a apuração do Lance!, o São Paulo pretende inscrever jogadores que já estiveram no elenco profissional em 2025, casos de Pedro Ferreira, Nícolas Bosshardt e Paulinho. Por outro lado, Lucca e Maik, que disputaram a última edição do torneio, não devem participar desta vez, já que a dupla será usada por Hernán Crespo no time principal.

Paralelamente, a comissão do time profissional seguirá monitorando de perto o desempenho dos atletas. Após o encerramento da Copinha, a expectativa é que ao menos seis jogadores iniciem o processo de transição para o elenco principal.

Veja a agenda de jogos do Sã Paulo na Copinha 2026

1ª rodada

Real Soccer-SP x Independente-AP | 4 de janeiro, às 8h45

São Paulo x Maruinense-SE | 4 de janeiro, às 11h (Estádio Municipal Walter Ribeiro)

2ª rodada

Independente-AP x São Paulo | 7 de janeiro, às 15h (Estádio Municipal Walter Ribeiro)

Real Soccer-SP x Maruinense-SE | 7 de janeiro, às 17h15

3ª rodada

Maruinense-SE x Independente-AP | 10 de janeiro, às 16h15

Real Soccer-SP x São Paulo | 10 de janeiro, às 18h30 (Estádio Municipal Walter Ribeiro)