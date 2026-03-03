A demissão de Filipe Luís do comando do Clube de Regatas do Flamengo segue repercutindo nos bastidores e entre ídolos do clube. Horas depois da goleada por 8 a 0 sobre o Madureira Esporte Clube, no Maracanã, a diretoria anunciou a saída do treinador, que foi comunicado logo após a coletiva de imprensa.

Um dos maiores nomes da história rubro-negra, Júnior, o Maestro, criticou a forma como o desligamento foi conduzido e classificou o episódio como desrespeitoso. Confira o texto publicado por Júnior em suas redes sociais:

"Hoje o assunto foi um só: a forma desrespeitosa como se deu a demissão de Filipe Luís.

Muita gente surpresa, mas quem vive o futebol há muito tempo sabe que, infelizmente, quando quem comanda se acha maior do que a instituição, situações assim acabam acontecendo. O presidente tem, sim, a prerrogativa de demitir quem quiser e na hora que quiser. Isso faz parte do cargo. O que não pode faltar é sensibilidade — principalmente quando se trata de um ídolo. Foram sete anos dando a vida como jogador do Clube de Regatas do Flamengo e, depois, quase tudo conquistado em apenas 15 meses como treinador. É claro que errou. Eu mesmo critiquei algumas escolhas, especialmente nos jogos contra o Club Atlético Lanús. Mas nós não acompanhamos os treinos, não temos todas as informações — vemos apenas o que chega pelos canais oficiais. Julgar é fácil, entender o contexto é outra história. O que mais pesou foi a forma. Poderiam ter feito antes da coletiva, preservado a imagem de alguém que construiu uma trajetória vitoriosa e identificada com o clube. A sensação foi de exposição desnecessária, de isolamento. E isso arranha a imagem de uma instituição que prega profissionalismo o tempo todo.

Filipe errou, sem dúvida. Mas o que ficou foi um episódio que diminui mais quem tomou a decisão do que quem foi desligado. Ao Filipe, boa sorte no caminho que escolher. Sua história já está escrita no clube que você ama — e isso ninguém apaga."

Maestro Júnior se posiciona contra a demissão de Filipe Luís (Foto: Reprodução/Instagram)

Filipe Luís é demitido do Flamengo após aplicar goleada

Filipe Luís recebeu a notícia do desligamento ao término da entrevista coletiva. A comunicação foi feita pelo diretor de futebol José Boto. De acordo com apuração da reportagem, não houve qualquer sinalização prévia ao treinador sobre a possibilidade de demissão.

Além de Filipe Luís, deixam o clube o auxiliar Ivan Palanco e o preparador físico Diogo Linhares.

A decisão surpreendeu torcedores e também o próprio técnico, especialmente pelo contexto: a equipe vinha de uma vitória expressiva, 8 x 0 sobre o Madureira, pela semifinal do Campeonato Carioca.

