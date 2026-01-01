menu hamburguer
Internacional

Internacional na Copinha: veja a agenda de jogos completa e os adversários da fase de grupos

Colorado jogará com equipe mista do sub-16 ao sub-18, elenco não foi divulgado

Roberto-Jardim-aspect-ratio-1024-1024
Roberto Jardim
Porto Alegre (RS)
Dia 01/01/2026
08:30
Taça da Copinha
imagem cameraTaça da Copinha (Foto: Alexandre Battibugli/Agência Paulistão)
A Copa São Paulo de Futebol começa na sexta-feira (2) e vai até 25 de janeiro, data de aniversário da capital paulista. O Internacional, que disputará o tradicional torneio com uma equipe mista de jogadores do sub-16, sub-17 e sub-18, estreia na Copinha no domingo (4), contra a Portuguesa Santista. O Lance! traz a agenda de jogos completa e os adversários da fase de grupos. Confira.

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

A razão do Colorado levar jogadores com menos de 18 anos para a competição está no calendário apertado no profissional. Quinze jogadores do sub-20 e dois do sub-17 estarão no elenco que participará das primeiras rodadas do Campeonato Gaúcho, que começa em 10 e 11 de janeiro. O elenco que irá a São Paulo será conhecido apenas na sexta, às vésperas da viagem.

Veja a agenda de jogos do Internacional na Copinha 2026

O Alvirrubro está no Grupo 32 da Copinha, ao lado de Nacional-SP, Portuguesa Santista e CSE-AL. Todos os jogos serão no estádio Nicolau Alayon, casa do Nacional, na Zona Oeste da Capital.

Grupo 32 – Estádio Nicolau Alayon

  • 1ª rodada – Domingo, 4/1
    12h45min – Nacional-SP x CSE-AL
    15h – Internacional x Portuguesa Santista
  • 2ª rodada – Quarta-feira, 7/1
    8h45min – Nacional-SP x Portuguesa Santista
    11h – CSE-AL x Internacional
  • 3ª rodada – Sábado, 10/1
    8h45min – Portuguesa Santista x CSE-AL
    11h – Nacional-SP x Internacional

Histórico do Inter

Ao lado de Fluminense e São Paulo, o Inter tem cinco Copinhas. As taças foram conquistadas em 1974, 1978, 1980, 1998 e 2020 – este no único Gre-Nal que decidiu a competição. O título de 1980 foi conquistado de forma invicta. Entre os jogadores alvirrubros revelados no torneio, São Paulo viu desfilar Falcão (1972), Jair (1974), Cleo (1978) e Gilmar Rinaldi (1980), além de Lúcio e Odair Hellmann (1998).

Zagueiro Lúcio em jogo da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2010 (Foto Michael Steele Getty Images)
Zagueiro Lúcio venceu a Copinha em 1998 (Foto Michael Steele Getty Images)

