Torcedores do Flamengo se irritam com posicionamento de Leila Pereira: 'Sentiu'
Desde que assumiu a presidência, Leila teve apenas Abel Ferreira como treinador
No dia da demissão de Filipe Luís no Flamengo, a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, usou as redes sociais para deixar um recado: "Em nossa Academia de Futebol, oferecemos tranquilidade para nossos profissionais trabalharem." Teria sido o post apenas uma coincidência ou provocação sutil? Fato é que diversos torcedores rubro-negros não gostaram da publicação e responderam a presidente.
Na publicação, Leila Pereira exaltou a estabilidade que diz promover à frente do Palmeiras e projetou a próxima partida da equipe, válida pelo primeiro jogo da final do Campeonato Paulista. Desde que assumiu a presidência, a mandatária teve apenas Abel Ferreira como treinador do time principal.
Em sua sexta temporada completa à frente do Palmeiras, Abel Ferreira soma dez títulos e pode se tornar o treinador mais vitorioso da história do clube. Atualmente, ele aparece empatado em conquistas com Oswaldo Brandão.
Assim como Leila Pereira, Abel defende estabilidade no Palmeiras
O técnico Abel Ferreira concedeu entrevista na véspera da primeira partida contra o Novorizontino pela final do Campeonato Paulista e destacou a estabilidade que tem desde que assumiu o comando da equipe, no fim de 2020. Entre os responsáveis pela continuidade de seu trabalho, citou a presidente Leila Pereira, além de demais integrantes do departamento de futebol do Palmeiras.
- Valorização de um trabalho de responsabilidade, de valores. O Palmeiras parece repetitivo, mas já falei isso várias vezes: o Abel já ganhou e já perdeu, só não foi demitido porque tem presidente, tem garantia, que não se deixa abalar por críticas. Eu não sou nem melhor se ganho ou perco. O que me define não são as vitórias ou derrotas, e sim o caráter - afirmou Abel Ferreira, em coletiva na sede Federação Paulista de Futebol (FPF).
