menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsCorinthians

Corinthians na Copinha: veja a agenda de jogos completa e os adversários da fase de grupos

Timão inicia a trajetória contra o Trindade

fe4a4413-7df6-4f4d-8be7-876c6484bfa3_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-13.03.44-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Ulisses Lopresti
São Paulo (SP)
Dia 01/01/2026
11:30
Corinthians Copinha
imagem camera(Foto: Rodrigo Gazzanel/Ag.Corinthians)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Corinthians inicia sua trajetória na Copinha neste sábado (3), contra o Trindade. A sede do Timão nesta temporada será em Jaú. A cidade fica a cerca de 296 km de São Paulo, considerando o trajeto rodoviário (principalmente pelas rodovias Bandeirantes e Washington Luís).

continua após a publicidade

Joia do Corinthians se lesiona em treino e é cortado da Copinha

O Timão é o maior campeão da competição com 11 títulos: 1969, 1970, 1995, 1999, 2004, 2005, 2009, 2012, 2015, 2017 e 2024. Na última temporada, o Corinthians chegou a final, mas foi derrotado por 3 a 2, de virada, para o São Paulo.

Assim como acontece tradicionalmente, a decisão está marcada para o dia 25 de janeiro, aniversário da cidade de São Paulo, no Pacaembu.

Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Copinha Corinthians
O Timão busca o 12º título da Copa São Paulo de Futebol Júnior (Foto: Foto: Rodrigo Corsi/FPF)

Veja a agenda de jogos do Corinthians na Copinha 2026

Grupo 8

  • Corinthians x Trindade - 03/01 - 14h45 (de Brasília) - Estádio Zezinho Magalhães (Jaú-SP)
  • Luverdense x Corinthians - 06/01 - 19h30 (de Brasília) - Estádio Zezinho Magalhães (Jaú-SP)
  • Corinthians x XV de Jaú - 09/01 - 18h15 (de Brasília) - Estádio Zezinho Magalhães (Jaú-SP)

Foco dividido

William Batista será o comandante do Timão na competição de juniores. O elenco será dividido entre compromissos da Copinha e do Paulistão, que iniciará no dia 11 de janeiro, mais cedo do que o habitual.

continua após a publicidade

Veja os relacionados do Corinthians para a Copinha 2026

  1. Goleiros: Matheus Corrêa, Nicollas Siqueira e Gustavo Millani;
  2. Defensores: João Vitor Jacaré, Pellegrin, Molina, Fernando Vera, Iago Machado, Lorenzo, Ruan Victor, Rodrigo Richard, Guilherme Pires e Robert Lopes;
  3. Meias: Thomas Lisboa, Luiz Gustavo Bahia, Pedro Thomas, Caraguá, Vitinho Dourado, Luiz Eduardo, Gui Amorim e João Guilherme Drude;
  4. Atacantes: Luiz Fernando, Leo Agostinho, Jonathan Domingos, Kayque Dallaqua, Rodrigão, Nicollas Melo, Nicolas Araújo e Luiz Fábio

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias