O Corinthians inicia sua trajetória na Copinha neste sábado (3), contra o Trindade. A sede do Timão nesta temporada será em Jaú. A cidade fica a cerca de 296 km de São Paulo, considerando o trajeto rodoviário (principalmente pelas rodovias Bandeirantes e Washington Luís).

O Timão é o maior campeão da competição com 11 títulos: 1969, 1970, 1995, 1999, 2004, 2005, 2009, 2012, 2015, 2017 e 2024. Na última temporada, o Corinthians chegou a final, mas foi derrotado por 3 a 2, de virada, para o São Paulo.

Assim como acontece tradicionalmente, a decisão está marcada para o dia 25 de janeiro, aniversário da cidade de São Paulo, no Pacaembu.

O Timão busca o 12º título da Copa São Paulo de Futebol Júnior (Foto: Foto: Rodrigo Corsi/FPF)

Veja a agenda de jogos do Corinthians na Copinha 2026

Grupo 8

Corinthians x Trindade - 03/01 - 14h45 (de Brasília) - Estádio Zezinho Magalhães (Jaú-SP)

Luverdense x Corinthians - 06/01 - 19h30 (de Brasília) - Estádio Zezinho Magalhães (Jaú-SP)

Corinthians x XV de Jaú - 09/01 - 18h15 (de Brasília) - Estádio Zezinho Magalhães (Jaú-SP)

Foco dividido

William Batista será o comandante do Timão na competição de juniores. O elenco será dividido entre compromissos da Copinha e do Paulistão, que iniciará no dia 11 de janeiro, mais cedo do que o habitual.

