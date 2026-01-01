Corinthians na Copinha: veja a agenda de jogos completa e os adversários da fase de grupos
Timão inicia a trajetória contra o Trindade
O Corinthians inicia sua trajetória na Copinha neste sábado (3), contra o Trindade. A sede do Timão nesta temporada será em Jaú. A cidade fica a cerca de 296 km de São Paulo, considerando o trajeto rodoviário (principalmente pelas rodovias Bandeirantes e Washington Luís).
O Timão é o maior campeão da competição com 11 títulos: 1969, 1970, 1995, 1999, 2004, 2005, 2009, 2012, 2015, 2017 e 2024. Na última temporada, o Corinthians chegou a final, mas foi derrotado por 3 a 2, de virada, para o São Paulo.
Assim como acontece tradicionalmente, a decisão está marcada para o dia 25 de janeiro, aniversário da cidade de São Paulo, no Pacaembu.
Veja a agenda de jogos do Corinthians na Copinha 2026
Grupo 8
- Corinthians x Trindade - 03/01 - 14h45 (de Brasília) - Estádio Zezinho Magalhães (Jaú-SP)
- Luverdense x Corinthians - 06/01 - 19h30 (de Brasília) - Estádio Zezinho Magalhães (Jaú-SP)
- Corinthians x XV de Jaú - 09/01 - 18h15 (de Brasília) - Estádio Zezinho Magalhães (Jaú-SP)
Foco dividido
William Batista será o comandante do Timão na competição de juniores. O elenco será dividido entre compromissos da Copinha e do Paulistão, que iniciará no dia 11 de janeiro, mais cedo do que o habitual.
Veja os relacionados do Corinthians para a Copinha 2026
- Goleiros: Matheus Corrêa, Nicollas Siqueira e Gustavo Millani;
- Defensores: João Vitor Jacaré, Pellegrin, Molina, Fernando Vera, Iago Machado, Lorenzo, Ruan Victor, Rodrigo Richard, Guilherme Pires e Robert Lopes;
- Meias: Thomas Lisboa, Luiz Gustavo Bahia, Pedro Thomas, Caraguá, Vitinho Dourado, Luiz Eduardo, Gui Amorim e João Guilherme Drude;
- Atacantes: Luiz Fernando, Leo Agostinho, Jonathan Domingos, Kayque Dallaqua, Rodrigão, Nicollas Melo, Nicolas Araújo e Luiz Fábio
