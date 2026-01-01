Réveillon: veja como foi o Ano Novo dos craques do Brasileirão

É tempo de festa. Antes de se representar para os seus respectivos clubes para a temporada de 2026, os craques do Brasileirão curtiram a virada de ano de diferentes formas. Veja com o Lance!, como foi o Réveillon dos principais jogadores do Campeonato Brasileiro.

Ano novo dos craques do Brasileirão

Kaio Jorge

O artilheiro da competição em 2025, curtiu os últimos minutos do ano passado em Maracaípe, em Pernambuco. Ele esteve presente em uma festa ao lado de outras celebridades. Famosos como o apresentador Fred Bruno, apresentador do Globo Esporte, o rapper L7nnon e as atrizes Maísa e Bruna Griphao, também passaram a virada no evento.

Kaio Jorge comemorou a chegada de 2026 em uma festa no nordeste do Brasil (Foto: Reprodução)

Arrascaeta

O craque do Flamengo optou por passar a virada do ano de forma mais tranquila. Sem uma grande festa, o camisa 10 do clube carioca compartilhou registros em um evento dentro de casa ao lado da esposa Camila Bastiani, que se encontra grávida.

Arrascaeta ao lado da esposa Camila Bastiani, durante festa de ano novo (Foto: Reprodução)

Neymar

De forma semelhante ao craque do Flamengo, o camisa 10 do Santos também passou o Réveillon em casa. Para comemorar a festa, Neymar realizou um evento na própria mansão em Mangaratiba, Rio de Janeiro. Ele esteve ao lado da companheira, Bruna Biancardi, dos filhos e amigos próximos.

Neymar comemora a chegada de 2026 ao lado da sua família, em Mangaratiba (RJ). (Foto: Divulgação/ Instagram)

Memphis

O craque do Corinthians na temporada de 2025 escolheu passar a virada no Brasil. Para curtir o momento festivo, Memphis viajou à Itacaré, na Bahia. Nos últimos dias do ano passado ele foi flagrado por torcedores, passeado pela região. Na própria rede social, ele optou pela descrição, e compartilhou poucos momentos de descanso a beira da praia ou na piscina.

Memphis passou virada do ano na Bahia (Foto: Reprodução)

