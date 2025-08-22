Titular do Chelsea pela primeira vez, Estêvão contribuiu com assistência na goleada por 5 a 1 sobre o West Ham e caiu nas graças dos torcedores dos Blues. Nas redes sociais, internautas ingleses chegaram a comparar o ex-Palmeiras com Lamine Yamal, astro do Barcelona e um dos grandes candidatos à Bola de Ouro. Ambos têm apenas 18 anos. Para exaltar o reforço da equipe londrina, membros da torcida ressaltaram o nível da Premier League que, segundo eles, é maior que o de La Liga.

Tradução: "Estêvão fazendo isso em uma liga mais difícil, Lamine Yamal nunca conseguiria."

Tradução: "A nova era Messi x Cristiano Ronaldo vai começar com Estêvão e Lamine Yamal. Os dois têm 18 anos, e agora é a vezes deles incendiarem o mundo nesta nova era."

Tradução: "Estêvão homem do jogo em sua estreia como titular do Chelsea. Eu desafio Yamal a vir para a Premier League."

Tradução: "Yamal isso, Doué aquilo... Estêvão está fazendo isso na Premier League."

Tradução: "Ansioso para a rivalidade Estêvão x Yamal."

Chelsea vence com brilho de brasileiros

O Chelsea derrotou o West Ham por 5 a 1, nesta sexta-feira (22), no Estádio Olímpico, em Londres (ING), pela segunda rodada da Premier League. Com show de brasileiros de ambos os lados, os Blues viraram e golearam os Hammers fora de casa. Os destaques da partida foram o golaço relâmpago de Lucas Paquetá e as grandes atuações de João Pedro e Estêvão, que contribuíram diretamente com quatro gols dos atuais campeões do mundo.

Com o resultado, os Blues dormem na liderança do campeonato, com quatro pontos. Já o West Ham ocupa a lanterna, com menos sete gols de saldo.

O Chelsea venceu o West Ham por 5 a 1 (Foto: HENRY NICHOLLS / AFP)

Números de Estêvão na partida

⌛ 77 minutos em campo

🎯 1 assistência

🌌 4,1 quilômetros percorridos

⚽ 21 ações com a bola

👟 2/3 dribles certos

✅ 81% de acerto no passe

❌ 7 posses perdidas

🔪 3 desarmes

⚔️ 5/9 duelos ganhos

✖️ 1 grande chance perdida

Fonte: SofaScore