Lance de Estêvão chama atenção na web: ‘Vão ter que aceitar’

Jogando nos domínios do rival londrino, o Chelsea goleou o West Ham, pela 2ª rodada da Premier League. A partida marcou a estreia como titular e a primeira assistência da promessa brasileira Estêvão.

O West Ham chegou a abrir o placar com um belo gol de Lucas Paquetá, mas viu a vantagem acabar ainda na primeira etapa. O jovem Estêvão, que entrou na vaga de Cole Palmer, deu sua primeira assistência em Premier League, cruzando na medida para Enzo Fernández apenas escorar para o gol.

Após a jogada, os torcedores usaram as redes sociais para elogiar o desempenho do atacante brasileiro. Para eles, o valor cobrado pelo Palmeiras ao Chelsea fica cada vez mais barato, a cada partida disputada por Estevão. Confira.

Estêvão brilha para o Chelsea: veja omo foi o jogo

João Pedro Lima

Com show de João Pedro, brasileiro do Chelsea, os Blues atropelaram o West Ham na segunda rodada da Premier League. Estevão, ex-Palmeiras, também foi destaque na mídia inglesa.

A partida começou frenética. Logo aos seis minutos, após erro na saída de bola com Estêvão — que substituiu o lesionado Cole Palmer —, Paquetá ficou com a sobra e partiu em velocidade. Sem opção para o passe, Lucas arriscou de fora da área e acertou um belo chute, com curva, para superar o goleiro Robert Sánchez e abrir o placar para o West Ham.

A vantagem não durou muito, pois, aos 15, em escanteio cobrado por Pedro Neto, Cucurella desviou na primeira trave e João Pedro completou, de cabeça, para empatar o duelo. Na sequência, o West Ham até chegou a desempatar com Füllkrug, mas o gol foi anulado por impedimento de Wan-Bissaka, no início da jogada.

Depois disso, controle total do Chelsea, que chegou a virada aos 23 minutos. Em jogada pela direita, João Pedro cruzou e encontrou Pedro Neto fechando na segunda trave, que, de primeira, marcou o gol da virada dos Blues. Logo depois, após tabelinha com Delap, Estêvão invadiu a área do West Ham e rolou para Enzo Fernández marcar o terceiro gol no duelo londrino.

Após o terceiro gol, alguns torcedores insatisfeitos com a fase do West Ham deixaram o Estádio Olímpico de Londres. No restante da primeira etapa, o Chelsea seguiu com o controle da posse, mas sem levar perigo.

O Chelsea seguiu melhor e, aos nove minutos, após escanteio de Enzo Fernández, o goleiro Mads Hermansen não conseguiu concluir a defesa e sobrou nos pés de Caicedo, que completou para o gol e marcou o quarto. Não demorou muito e veio o quinto, com Trevoh Chalobah, que aproveitou confusão na área em outro escanteio e balançou as redes do West Ham.

No decorrer da partida, os Hammers se atiraram mais ao ataque, mas sem conseguir diminuir a goleada. O Chelsea apostou nos contra-ataques e quase ampliou com Estêvão, mas foi parado pela defesa. Ao fim, os Blues diminuíram o ritmo até o apito final.