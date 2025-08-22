Torcedores reagem a golaço de ex-Flamengo: ‘10 da Seleção’

Após perder a partida de estreia da Premier League, o West Ham enfrenta o Chelsea nesta sexta-feira (22). Em busca da primeira vitória na competição, a equipe busca vencer o clássico londrino e chegou a abrir o placar com um belíssimo chute do meia brasileiro Lucas Paquetá, cria do Flamengo.

No entanto, o Chelsea reagiu e virou o confronto, ainda na primeira etapa, com gols do atacante João Pedro, do português Pedro Neto e do argentino Enzo Fernández, que recebeu um passe na medida da promessa brasileira Estevão.

Apesar do resultado negativo, os torcedores reagiram ao primeiro gol de Lucas Paquetá, após seu retorno aos gramados. Com liberdade, o ex-atleta do Flamengo acertou um chute de rara felicidade, que foi bastante celebrado nas redes sociais. Confira.

Com o resultado, o Chelsea vai conquistando a primeira vitória nesta temporada de Premier League. Na rodada de estreia, mesmo jogando em seus domínios, os Blues ficaram no empate sem gols com o Crystal Palace.

Paquetá, cria do Flamengo, volta a marcar

Lucas Paquetá abriu o placar na partida contra o Chelsea, pela segunda rodada da Premier League, nesta sexta-feira (22), no Estádio Olímpico de Londres. Foi a primeira vez após ser inocentado em caso de esquema de apostas.

Depois de erro na saída de bola com Estêvão, o cria do Flamengo ficou com a sobra e partiu em velocidade. Sem opção para o passe, Paquetá arriscou de fora da área e acertou um belo chute, com curva, para superar o goleiro Robert Sánchez e abrir o placar para o West Ham sobre o Chelsea.

No fim do mês passado, Lucas Paquetá foi inocentado da investigação sobre uma possível manipulação de apostas esportivas. Ele havia sido acusado de má conduta com apostas esportivas por forçar cartões amarelos entre novembro de 2022 e agosto de 2023. A Comissão Reguladora considerou que não houve provas das denúncias, e ele ficou livre para atuar pelo West Ham na temporada.