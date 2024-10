Dirigente do Flamengo conta bastidores de negociação com Paquetá

Lucas Paquetá em ação nos tempos de Flamengo, em 2018 (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 10/10/2024 - 04:45 • Rio de Janeiro

O Flamengo ficou perto de repatriar Lucas Paquetá. O meia, que atualmente defende o West Ham, chegou a aceitar a proposta rubro-negra, pois queria respirar ‘novos ares’, após acusações de envolvimento em apostas esportivas. O vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, trouxe detalhes da negociação.

Alvo do Flamengo, Lucas Paquetá, do West Ham, treina com a Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)<br><a href="https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMKSz9Aoww6KIAw?hl=pt-BR&gl=BR&ceid=BR%3Apt-419" target="_blank" rel="noreferrer noopener"></a>

➡️Paquetá recebe mais duas acusações, da FA, em seu caso de apostas no West Ham



— Eu conversei com o Paquetá duas vezes, eu pessoalmente que estava tocando isso. Ele estava inclinado e gostava muito da ideia de vir para cá. Os advogados dele também gostavam da ideia dele sair do futebol europeu, muito mais do futebol inglês, numa estratégia de defesa. Eles achavam que era importante dar essa oxigenada fora de lá. A gente tratou muita coisa, avançou muita coisa — disse Marcos Braz, em entrevista para a jornalista Raisa Simplício.



— Mas em determinado momento, o próprio time dele começou a entender que era muito melhor usar o jogador pelo tempo que eles tivessem, pela parte esportiva, porque o campeonato é muito duro lá, e eles optaram por manter o jogador lá. Eles (West Ham) tiveram uma complacência, se comprometeram que não iria processar ele. Parece que o time foi muito legal, muito cordial, e isso deixou o Paquetá numa situação desconfortável para forçar uma saída — completou Braz.



➡️West Ham frustra planos do Flamengo em meio a interesse por Lucas Paquetá



O QUE ACONTECEU COM PAQUETÁ?

Lucas Paquetá recebeu acusação de levar cartões amarelos propositalmente em jogos do Campeonato Inglês para supostamente ajudar amigos e familiares que apostaram na advertência. O meia revelado pelo Flamengo jura inocência no caso. No entanto, a ida ao Rubro-Negro era vista como uma maneira de ‘esfriar’ o assunto.

Dessa maneira, o julgamento do atleta será em março de 2025. Dependendo da pena, Lucas Paquetá pode até ser banido do futebol. Até lá, portanto, o meia segue jogando normalmente pelo West Ham e está convocado para a Seleção Brasileira para rodadas 9 e 10 das Eliminatórias da Copa do Mundo, contra Chile e Peru.