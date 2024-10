França goleia Israel e encosta na liderança da Nations League (Foto de Attila KISBENEDEK/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 10/10/2024 - 17:58 • Rio de Janeiro (RJ)

A França visitou Israel, na Hungria, e saiu com uma goleada. Com gols marcados por Camavinga, Nkunku, Guendouzi e Barcola, os Bleus aplicaram 4 a 1 e encostaram na liderança do Grupo B da Nations League. Gandelman descontou para os israelenses.

Como foi o jogo?

No primeiro tempo do jogo, a França saiu na frente logo aos 6 minutos com um gol de Camavinga. Os israelenses conseguiram empatar aos 23 minutos com Omri Gandelman, aproveitando um cruzamento de Abu Fani. Contudo, a França retomou a liderança quatro minutos depois, quando Nkunku marcou após uma boa jogada pela esquerda. O jogo foi bastante movimentado, com a França dominando a posse de bola e criando várias chances, enquanto Israel se defendia e buscava oportunidades de contra-ataque.

No segundo tempo, a França seguiu dominante e, já no fim, ampliou a vantagem para 4 a 1. Os gols foram de Guendouzi e Barcola.

O atacante francês Bradley Barcola (topo) comemora o quarto gol de seu time ao saltar sobre o zagueiro israelense Ilay Faingold, durante a partida de futebol do Grupo A2 da Liga das Nações da UEFA entre Israel e França na Bozsik Arena em Budapeste, Hungria, em 10 de outubro de 2024. (Foto de Attila KISBENEDEK/AFP)<br>

O que vem pela frente?

O próximo passo da França na campanha é contra a Bélgica, na próxima segunda-feira (14), em Bruxelas. Ainda sem vencer na competição, Israel visita a Itália, no estádio da Udinese.

✅ FICHA TÉCNICA

Israel x França

3ª rodada - Liga das Nações

📆 Data e horário: quinta-feira, 10 de outubro de 2024, às 15h45 (de Brasília)

📍 Local: Bozsik Arena, em Budapeste, na Hungria📺 Onde assistir: ESPN e Disney+ (streaming)

🥅 Gols: Camavinga, Guendouzi, Barcola e Nkunku (FRA); Gandelman (ISR)

🟨 Cartões amarelos: Camavinga (FRA)

⚽ ESCALAÇÕES

ISRAEL – Yoav Jarafi; Ilay Feingold, Idan Nachimas, Raz Shlomo e Doron Leidner; Mohammad Abu Fani e Gavriel Kanichowsky; Liel Abada, Daniel Peretz e Oscar Gluh; Tai Baribo. Técnico: Ran Ben Shimon.

FRANÇA – Mike Maignan; Jules Koundé, William Saliba, Ibrahima Konaté e Theo Hernández (Digne); Warren Zaïre-Emery, Aurélien Tchouaméni (Zaire Emery) e Eduardo Camavinga (Fofana); Ousmane Dembelé, Marcus Thuram e Bradley Barcola ( Olise). Técnico: Didier Deschamps.