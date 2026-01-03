Imagens do primeiro treino de Gabigol no Santos viralizam: 'Vontade de chorar'

O Santos anunciou, neste sábado (3), o atacante Gabigol como reforço para a temporada de 2026. Assim como os demais jogadores do clube, o ex-Cruzeiro se apresentou no CT Rei Pelé e participou de um treino. Imagens da atividade repercutiram nas redes sociais.

O próprio perfil do Peixe foi o responsável por disponibilizar cortes do treino do novo atacante do clube. As ações registradas de Gabigol no treino repercutiram entre os torcedores do Santos, que se mostraram entusiasmados com o retorno do Menino da Vila. Veja a repercussão abaixo:

Gabigol retorna ao Santos

Após uma negociação complexa, Gabigol retorna ao Santos para a sua terceira passagem. O atacante chega por empréstimo até o final do ano, com o Cruzeiro arcando com metade do salário, estimado em R$ 2,5 milhões.

Sem clima no clube mineiro após a contratação do técnico Tite e também com o desejo de retornar à Baixada Santista para ficar mais próximo da família, o jogador ainda precisa realizar exames médicos e não tem presença garantida na reapresentação do elenco santista, marcada para esta sexta-feira (2), no CT Rei Pelé.

As tratativas ficaram travadas no fim do ano em razão da participação do Cruzeiro na semifinal da Copa do Brasil. O presidente Marcelo Teixeira entendeu que não era o momento adequado para negociar com a diretoria mineira, com a qual mantém boa relação, durante um período decisivo da temporada.

Santos e Cruzeiro, inclusive, se enfrentaram na última rodada do Campeonato Brasileiro, no dia 7 de dezembro, e o Peixe venceu por 3 a 0. Após o apito final, Neymar e Gabigol permaneceram por um longo período conversando no gramado. Os dois são frequentemente vistos juntos, já que Rafaella Santos, irmã do camisa 10 santista, é esposa do atacante.

Outro fator que ajudou na negociação foi a boa relação com o Diretor Executivo do Santos, Alexandre Mattos, que trabalhou recentemente no Cruzeiro.