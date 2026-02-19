Casagrande é sincero sobre futuro de Memphis no Corinthians: 'Dívidas'

O ex-jogador Casagrande foi sincero ao analisar o futuro do atacante Memphis no Corinthians. Em final de contrato com o Timão, o holandês vive processo conturbado na renovação contratual. Neste momento, a permanência é garantida até julho deste ano.

Durante o programa "News Esporte", do Uol, o atual comentarista abordou as dívidas do Corinthians ao analisar a possível renovação contratual com Memphis. Casagrande elogiou o desempenho do jogador em campo, mas destacou o alto valor investido.

— Existem dois lados para serem analisados. Primeiro, vamos supor que renovem. Não pode ter aumento. O Corinthians está em uma crise financeira e parece que o clube quer diminuir isso. Se pensarmos que o caminho certo neste momento seja pagar essas dívidas, fazer um time com os pés no chão, não deveria renovar — iniciou o ex-jogador, antes de completar.

— Mas o Memphis foi muito importante no Corinthians... Ele ganha muito, realmente, muito a mais do que o Corinthians pode pagar, mas deu resultado. Não se tem muito para onde correr, já existe uma dívida muito grande com o jogador. Mas ele foi campeão paulista, da Copa do Brasil e Supercopa do Brasil, e sendo determinante. Ele é ídolo dessa geração atual. O maior deste momento — concluiu.

Memphis fala sobre renovação

Memphis tem contrato ativo com o Corinthians apenas até o dia 20 de junho deste ano. O clube e o jogador ainda não chegaram a um novo acordo. Em entrevista ao canal do ex-jogador Romário, o holandês falou publicamente sobre a possibilidade de permanecer no time paulista por mais tempo.

— O Corinthians e eu temos que nos sentar à mesa, estou super aberto. Temos que discutir isso, o equilíbrio entre o que é possível por conta da situação do clube, da diretoria e da estrutura. Atualmente, você vê no Brasil outros clubes gastando muito dinheiro em jogadores. Há seis ou sete anos, eles não faziam isso, não estavam aptos. Quando digo estrutura, digo pessoas que possuem um plano para 10, 15 anos — disse o atacante.

Memphis admitiu que esse é o maior desafio de sua carreira e comentou também sobre suas dificuldades após chegar ao clube.

— Sim, acho que sim. Fui até o fundo disso, conheci a situação do clube, a situação que eles estavam quando cheguei. Era e continua sendo um grande desafio. Quando cheguei, fiquei sem jogar por dois meses. Eu tive que ficar em forma muito rápido porque estávamos na parte baixa da tabela, a pressão era gigantesca, havia a conversa de rebaixamento — concluiu.

