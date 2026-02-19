Greve na Argentina afeta voos em dia de Lanús x Flamengo pela Recopa

A greve geral convocada pelas principais centrais sindicais argentinas está afetando voos com saída e chegada para o Brasil, o que deve impactar a viagem de torcedores do Flamengo para o jogo de ida da final da Recopa Sul-Americana. O time rubro-negro encara o Lanús em Buenos Aires nesta quinta-feira (19), a partir das 21h30 (de Brasília).

Até às 10h30, dezenas de voos de diferentes companhias aéreas com destino a aeroportos da Argentina já haviam sido cancelados nos aeroportos do Galeão, no Rio, e Guarulhos, em São Paulo. Ao Lance!, Latam e Gol confirmaram que voos da companhia estão sendo afetados.

"A GOL informa que, devido à greve geral que impossibilitará todas operações aeroportuárias nas cidades de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza e Rosário nesta quinta-feira (19/02), alguns voos de/para a Argentina que estavam programados para esta data foram cancelados. Os clientes impactados estão sendo comunicados via e-mail, e podem remarcar seus voos sem custo para outras datas ou solicitar reembolso em créditos no site da GOL", informou a companhia.

A Latam também confirmou alterações nos voos previstos para a Argentina. "O Grupo LATAM informa que precisou alterar sua operação de/e para a Argentina no dia 19 de fevereiro, devido à greve geral anunciada pela Confederação Geral do Trabalho da Argentina (CGT) e diante da notificação formal de adesão dos sindicatos que representam os trabalhadores da Intercargo (empresa responsável pelos serviços de rampa em todos os aeroportos da Argentina)", declarou a empresa.

A companhia frisou que as alterações não significam necessariamente o cancelamento. "Por isso, recomendamos que os passageiros verifiquem o status de seus voos antes de se dirigir ao aeroporto", declarou a Latam, em nota. A empresa informou ainda que os passageiros poderão remarcar os voos ou receber o reembolso integral.

Voos para a Argentina com saída do Galeão foram cancelados nesta quinta (Reprodução/RioGaleão)

Nas redes sociais, a Aerolíneas Argentinas também orienta os passageiros a entrar em contato pelos canais de atendimento para se informarem sobre o status dos voos da companhia.

De acordo com o periódico argentino "La Nación", mais de 450 voos foram cancelados na Argentina na manhã desta quinta-feira. O prejuízo até o momento é estimado em US$ 3 milhões (R$ 15,66 milhões). A greve geral tem previsão de durar 24 horas e foi convocada em protesto contra reformas trabalhistas no país vizinho.

