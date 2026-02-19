Neto enaltece relação de Memphis com Corinthians e dispara: 'Mais que eu'

O ex-jogador Neto enalteceu a relação do atacante Memphis com o Corinthians. Durante esta semana, o holandês mais uma vez foi registrado em momentos de identificação com a torcida do Timão. Desta vez, ele esteve em um show em uma comunidade de São Paulo com a camisa do clube.

continua após a publicidade

➡️ Casagrande é sincero sobre futuro de Memphis no Corinthians: 'Dívidas'

Durante o programa "Donos da Bola", da última quarta-feira (18), o apresentador rasgou elogios ao atacante. Neto chegou a afirmar que Memphis é mais ídolo do clube do que ele, e pediu para que a diretoria andasse com o processo de renovação do jogador.

— Meu filho já se vestiu de Memphis, eu já coloquei a camisa dele, às vezes do pau nele por conta do futebol, mas ele está em outro patamar. Está lá em Paraisópolis, na lage, com a camisa da Kalunga, que fui campeão Brasileiro, estamos juntos — iniciou o ex-jogador, antes de completar.

continua após a publicidade

— Só de vocês está com a minha camisa vai fazer gol. Quinta-feira tem o Athletico-PR e domingo a Portuguesa. Paz Memphis, você é ídolo dessa geração e é bom de bola. Ninguém fala mal de você mais. E, aliás, você é muito mais ídolo do que eu no Corinthians. E aí de vocês (diretoria) se não renovarem com ele — concluiu.

🤑 Aposte na vitória do Corinthians! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

continua após a publicidade

Memphis fala sobre renovação

Memphis tem contrato ativo com o Corinthians apenas até o dia 20 de junho deste ano. O clube e o jogador ainda não chegaram a um novo acordo. Em entrevista ao canal do ex-jogador Romário, o holandês falou publicamente sobre a possibilidade de permanecer no time paulista por mais tempo.

— O Corinthians e eu temos que nos sentar à mesa, estou super aberto. Temos que discutir isso, o equilíbrio entre o que é possível por conta da situação do clube, da diretoria e da estrutura. Atualmente, você vê no Brasil outros clubes gastando muito dinheiro em jogadores. Há seis ou sete anos, eles não faziam isso, não estavam aptos. Quando digo estrutura, digo pessoas que possuem um plano para 10, 15 anos — disse o atacante.

Memphis admitiu que esse é o maior desafio de sua carreira e comentou também sobre suas dificuldades após chegar ao clube.

— Sim, acho que sim. Fui até o fundo disso, conheci a situação do clube, a situação que eles estavam quando cheguei. Era e continua sendo um grande desafio. Quando cheguei, fiquei sem jogar por dois meses. Eu tive que ficar em forma muito rápido porque estávamos na parte baixa da tabela, a pressão era gigantesca, havia a conversa de rebaixamento — concluiu.

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas