Comentarista faz alerta ao Flamengo para partida contra Lanús: 'Vai sofrer'
Equipes se enfrentam na final da Recopa Sul-Americana
O Flamengo enfrenta o Lanús, nesta quinta-feira (19), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Néstor Díaz Pérez, na Argentina, pelo jogo de ida da final da Recopa Sul-Americana. Diante do compromisso, o jornalista Lucas Pedrosa, da Cazé TV, fez um alerta para a equipe de Filipe Luís.
Durante o programa "Geral", o comunicador destacou a necessidade do Rubro-Negro tratar com seriedade a partida. Pedrosa destacou as qualidades do Lanús e afirmou que não será um confronto fácil para o time carioca.
— Se não tiver intensidade para jogar contra o Lanús vai sofrer. Pode ter Paquetá, Pulgar, Arrascaeta, pode ter o Papa, vai sofrer. É time cascudo, que gosta de amarrar o jogo e sabe jogar com a bola no pé. É uma equipe que tem saída de bola. Então, se o Flamengo entrar no ritmo do carnaval vai sofrer — iniciou o jornalista, antes de completar.
— Lá o estádio não recebe tanta torcida, mas por ser uma final, acho que a torcida vai se fazer presente, e é um caldeirãozinho. A equipe do Filipe Luís não pode nem pensar em repetir as atuações que estava tendo antes do carnaval — concluiu.
Lanús x Flamengo
A final da Recopa Sul-Americana começa nesta quinta-feira (19), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Néstor Díaz Pérez, na Argentina. Esta será a primeira partida entre Lanús, campeão da Sul-Americana de 2025, e Flamengo, atual detentor da taça da Libertadores de 2025.
Depois do primeiro jogo, as equipes voltam a se enfrentar na próxima quinta-feira (26). Desta vez, o palco de decisão serão o Maracanã. A partida está prevista para às 21h30 (de Brasília).
