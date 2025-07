No dia em que exibe a final inédita do Mundial de Clubes, a Cazé TV anuncia que irá transmitir todos is jogos da Copa do Mundo de 2026, também nos Estados Unidos. Os jogos vão passar no canal de YouTube de forma gratuita.

Cazé TV anuncia acordo para transmitir a Copa do Mundo de 2026 (Reprodução: YouTube/Cazé TV)

Após o anúncio na live de aquecimento para a partida entre Chelsea x PSG, realizada no gramado do MetLife Stadium, em Nova Jersey, Nova York (EUA), a Cazé TV publicou um vídeo em suas redes sociais celebrando o acordo.

— Em 2022, a CazéTV nasceu fazendo 1 jogo por dia. Graças a vocês, em 2026 faremos TODOS os jogos da Copa do Mundo FIFA. E todos... do Nosso Jeito. Agora é oficial: A COPA DO MUNDO FIFA 2026 É NOSSA! — diz a publicação.

No vídeo, o canal pediu desculpas aos fãs por alguns excessos cometidos nas transmissões. No entanto, ressaltaram com orgulho o estilo adotado pela Cazé TV e celebraram o anúncio. O slogan "FAZ DO SEU JEITO" encerrou a mensagem, que recordava grandes momentos vividos pela equipe nos últimos anos.

Campeões do mundo marcam presença na CazéTV

Os campeões do mundo Ronaldo e Romário estarão presentes na transmissão de Paris Saint-Germain x Chelsea, na final do Mundial de Clubes, neste domingo (13/07), direto do MetLife Stadium, em Nova York.

A transmissão da final será realizada 100% dos Estados Unidos — a primeira cobertura internacional com a presença in loco de Casimiro e Luisinho. Além deles, completam o time da CazéTV na decisão da competição, Bárbara Coelho, Guilherme Beltrão, Isa Pagliari, João Barreto, Day Natale, Papi Coisa Linda, Fernando Campos, Chico Moedas e o ex-jogador Djalminha.