Cole Palmer vira assunto na final do Mundial entre Chelsea x PSG: ‘Inacreditável’

Destaque do primeiro tempo de Chelsea x PSG, pela final do Mundial de Clubes, Cole Palmer tomou conta das redes sociais. O jogador, que marcou os dois gols da vitória parcial dos Blues virou assunto na web. Torcedores do Flamengo não deixaram de lembrar que o inglês não conseguiu ter as mesmas atuações quando se encontraram. Já os fãs do meia, se derreteram com a beleza dos gols de Palmer; veja alguns comentários.

