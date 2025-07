Os atacantes Neymar e Robinho Jr chamaram atenção nas redes sociais neste domingo (13) por conta de lances descontraídos durante o treino do Santos, realizado na Vila Belmiro. A atividade integra a preparação da equipe para o confronto contra o Flamengo, marcado para a próxima quarta-feira (16), no mesmo estádio.

Durante o treinamento, a dupla participou de um desafio proposto entre os jogadores: marcar um gol com a bola posicionada na linha de fundo. O clube registrou o momento e publicou nas redes sociais com a legenda em inglês “Challenge accepted, challenge completed!” — em tradução livre, “Desafio aceito, desafio concluído!”.

Já Robinho Jr, filho do ex-jogador Robrinho, foi além: deixou ainda mais difícil e mandou de letra. As imagens repercutiram nas redes sociais.

Retorno de Neymar chama atenção na Europa

Neymar voltou a encantar a imprensa internacional com a camisa do Santos. O camisa 10, de contrato renovado com o Peixe, foi titular no amistoso com a Desportiva Ferroviária, na quinta-feira (10), e marcou o primeiro gol do duelo, em cobrança de pênalti com categoria.

A atuação também contou com uma assistência do craque para Guilherme anotar o segundo da vitória por 3 a 1 no confronto. O jornal espanhol "As" rasgou elogios ao jogador pelo desempenho na Vila Belmiro.

— Neymar continua sendo Neymar. Após um mês afastado por lesão, o craque e líder santista fez um retorno triunfal no amistoso contra a Desportiva Ferroviária, que terminou com vitória por 3 a 1. O ex-jogador do PSG ainda marcou um pênalti e deu uma assistência. Com tranças nos cabelos e um sorriso no rosto, Neymar mais uma vez se sentiu confortável, revigorado e cheio de sua energia característica — escreveu o periódico.

Promessa das categorias de base do Peixe, Robinho Jr. entrou em campo aos 23 minutos do segundo tempo e teve participação direta no triunfo. Ele deu a assistência para o terceiro gol santista, marcado por Diego Pituca, e deixou boa impressão em sua primeira aparição com a equipe principal. O veículo também destacou o garoto.

— O amistoso contou com a estreia de Robinho Jr., filho do ídolo santista, que estreou no time principal do Peixe aos 17 anos, vestindo a camisa 7 do pai, que atualmente está preso — disse o AS.