A Fifa irá estrear em Junho deste ano o novo torneio Mundial de Clubes, nos Estados Unidos. Há pouco mais de quatro meses para a estreia do torneio, o zagueiro Pepe, ídolo do Porto, projetou o confronto entre o clube português e o Palmeiras. Ambas as equipes estão no Grupo A e vão se enfrentar na primeira rodada da competição.

Em uma entrevista concedida a Fifa, o estrelado zagueiro português analisou o confronto e aproveitou o espaço para provocar Abel Ferreira, atual técnico do Alviverde. Ele declarou lembrar dele como jogador e apontou fator em campo que o fez se tornar um bom técnico.

- É sempre importante a gente confrontar pessoas e ex-companheiros, e agora o Abel (Ferreira), como treinador. Certeza que vai ser um orgulho tremendo, tanto para o Porto como para o Abel também, de disputar um jogo contra uma equipe portuguesa - afirmou Pepe em entrevista à Fifa, antes de completar.

- Quanto ao Abel jogador, lembro-me dele, um lateral-direito. Não era muito… Não tinha muita técnica (risos). Era um jogador de muito trabalho, de ocupar bem o espaço, lia muito bem o jogo e, por isso, as suas equipes têm essa sua identidade também, do que eu acho que ele foi como jogador - concluiu.

Mundial de Clubes

Além de Palmeiras e Porto, Chelsea e Al-Ahly, do Egito, completam a chave do Grupo A no Mundial de Clubes. Pepe também analisou a dificuldade da chave e apontou que todos os times tem a capacidade de se classificarem. O torneio da Fifa está previsto para começar no dia 14 junho, nos Estados Unidos.

- É um grupo muito equilibrado. São clubes de continentes diferentes, mas que, com certeza, vai ser, na minha opinião, um grupo muito equilibrado. O que chegar mais fresco a essa competição tem a possibilidade de poder ficar em primeiro no grupo - argumentou o zagueiro.