Palmeiras anuncia contratação do meia Emiliano Martínez

O Palmeiras anunciou no início da tarde desta sexta-feira (24) a contratação do meio-campista Emiliano Martínez. O jogador uruguaio de 25 anos chega ao clube com um contrato válido até 31 de dezembro de 2029. Os valores do acordo, no entanto, não foram divulgados pelo clube.

Martínez defendia o Midtjylland, da Dinamarca, há três temporadas, com passagem destacada e importante participação na conquista do título da Liga Dinamarquesa de 2023/24. Ele chega ao Alviverde como o terceiro reforço do time para a temporada.

- Estou muito feliz de estar aqui, de chegar a um acordo para jogar neste clube gigantesco. Joguei um ano no futebol brasileiro e, obviamente, já sabia da grandeza do Palmeiras e a responsabilidade que seria defender essa camisa. Gostei muito da estrutura, a mistura das áreas. Tudo muito bonito e muito legal para fazer um bom trabalho no dia a dia - afirmou o jogador.

