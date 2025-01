Ao contratar seu terceiro reforço da temporada, o volante Emiliano Martínez, o Palmeiras atingiu o limite de estrangeiros no elenco para a disputa do Brasileirão. Com a chegada do uruguaio, o Verdão tem, agora, nove atletas de outras nacionalidades no elenco, limite permitido por partida na competição nacional, segundo o regulamento da CBF.

Além de Emiliano Martínez, atualmente, o Palmeiras conta ainda com os uruguaios Piquerez e Facundo Torres, os colombianos, Richard Ríos e Atuesta, o paraguaio Gustavo Gómez e os argentinos Aníbal Moreno, Flaco López e Agustín Giay,

O meio-campista Atuesta, que esteva emprestado ao Los Angeles FC, dos Estados Unidos, na temporada passada, tem participado das partidas do Verdão neste Paulistão, mas é certeza de permanecer na equipe em 2025. A diretoria ainda analisa algumas possibilidades para definir qual o melhor caminho para o colombiano.

Emiliano Martínez

O volante jogou as últimas três temporadas pelo Midtjylland, da Dinamarca. No clube, o volante fez 82 jogos e ajudou a equipe a conquistar o título da Liga Dinamarquesa de 2023/24. Na temporada atual, Emiliano esteve em campo em 27 partidas, marcou um gol e deu três assistências. Suas boas atuações pelo time dinamarquês garantiram convocações para a seleção uruguaia.

Martínez foi revelado pelo Nacional, do Uruguai. Ele já defendeu uma equipe brasileira, o Red Bull Bragantino, entre os anos de 2021 e 2022.