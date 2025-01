Comentarista reprova declaração de Abel Ferreira, do Palmeiras: ‘Hipocrisia’

Após a vitória de virada sobre o Santos, na última quarta-feira (23), Abel Ferreira comentou sobre a negociação frustrada com Claudinho. Em uma resposta na coletiva, o técnico do Palmeiras afirmou que quer contar com "homens de caráter" no elenco. O jornalista João Paulo Cappellanes criticou o comentário do treinador.

- Eu acho muito contraditório e uma certa hipocrisia do Abel falar em caráter de jogador, uma vez que até hoje a gente está esperando ele se manifestar em relação ao pré-contrato que ele teria assinado com o clube do Catar. O mesmo clube do Claudinho - começou Cappellanes, no programa "Jogo Aberto".

- O Abel é o paladino da moralidade, da justiça, ele fica apontando erro de todo mundo, expondo todo mundo em coletiva. Mas quando ele tem que se expor aqui, não se manifesta. Eu acho de uma hipocrisia, uma contradição gigantesca por parte dele - completou o jornalista.

A situação citada por Cappellanes teria ocorrido em 2023, quando Abel Ferreira supostamente assinou um pré-contrato com o Al-Saad para assumir o clube no ano seguinte. O clube qatari, inclusive, acionou o técnico português na Fifa. O treinador seguiu no Palmeiras e renovou com o Alviverde até o fim de 2025.

Declaração de Abel Ferreira

"Quero que os jogadores que eu tenho, que é com esses que eu conto. Continuem a trabalhar como têm trabalhado. Os que hoje vieram aqui, os que estão no CT a prepararem-se para o próximo jogo. Quero que continuem a ser este grupo de homens de caráter, seja contra quem for, seja onde for. Joguem para ganhar. As posições estão bem identificadas. Sei perfeitamente o esforço que a nossa Presidente está a fazer, juntamente com o Barros. Às vezes acontecem situações que a nossa presidente fez, e muito bem a expor. O que queremos aqui é jogadores que queiram muito vir para o Palmeiras, de caráter, jogadores de palavra, que queiram pertencer aos grupos de trabalho"

