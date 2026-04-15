Astro do Manchester City vira alvo de ataques racistas; clube se manifesta

O atacante Antoine Semenyo, do Manchester City, foi alvo de ataques racistas em suas redes sociais nesta semana. O jogador de 26 anos utilizou suas redes sociais para denunciar o ocorrido, publicando um print de uma mensagem discriminatória com a legenda "Começou de novo". O clube inglês confirmou que está prestando todo o suporte necessário ao atleta.

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O histórico de abusos contra o jogador remete à primeira rodada da Premier League, quando Semenyo ainda defendia o Bournemouth. Na ocasião, em partida contra o Liverpool, o atacante relatou ter sido insultado racialmente por um torcedor presente no estádio, o que levou o árbitro Anthony Taylor a paralisar o jogo. Pelo incidente em Anfield, um homem de 47 anos foi detido e aguarda julgamento, agendado para o próximo dia 22 de abril.

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Em comunicado oficial, a Premier League repudiou as novas ofensas direcionadas ao atleta no ambiente virtual. A entidade reforçou que está trabalhando em conjunto com as autoridades e empresas de tecnologia para identificar os responsáveis.

– Estamos horrorizados com o inaceitável abuso racista online direcionado a Antoine Semenyo e oferecemos nosso apoio ao jogador e ao clube. O racismo não tem lugar no nosso jogo ou em qualquer lugar da sociedade – afirmou um porta-voz da Premier League.

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Semenyo comemorando o gol marcado no duelo entre Manchester City e Newcastle (Foto: Oli Scarff/AFP)

Federação Inglesa de Futebol também se manifestou sobre ofensas à Semenyo

A Federação Inglesa de Futebol (FA) também se manifestou sobre o caso, acompanhando o posicionamento da liga. A organização destacou que casos de discriminação devem ser tratados como prioridade máxima pelas instâncias policiais e desportivas. De acordo com a FA, indivíduos identificados em atos discriminatórios estarão sujeitos às consequências mais rigorosas previstas na legislação britânica.

– É claro que mais precisa ser feito para resolver esta questão. Trabalharemos ao lado de clubes, órgãos de futebol e agências de aplicação da lei para garantir que isso continue sendo uma prioridade. Quaisquer indivíduos considerados culpados enfrentarão as consequências mais fortes possíveis, incluindo penas de prisão e ordens de banimento do futebol – destacou a FA em nota.

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