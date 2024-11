Palmeiras e Botafogo se enfrentam na próxima terça-feira (26), às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, em jogo que pode ser a grande final do Brasileirão. Na expectativa do grande jogo do campeonato, Diego Ribas, ídolo multi-campeão pelo Flamengo, deixou o seu palpite para a partida, enquanto atuava como comentarista na TV Globo. Veja;

O Palmeiras recebe o Botafogo no Allianz Parque para "final" do Brasileirão ()Foto: Marcello Zambrana/AGIF

- O Palmeiras, claro, vem em um momento melhor e joga em casa enquanto o Botafogo está com esse fantasma de mentalmente tentar suportar essa reta final. Eles têm muita chance de conquistar dois títulos (Campeonato Brasileiro e Libertadores), mas depois deste último resultado em casa contra o Vitória ficou mais difícil. Eu diria que o Palmeiras neste momento é um pouco favorito, mas definitivamente tudo pode acontecer nesse jogo. E em caso de empate nesse jogo, reabre totalmente as possibilidades no Brasileirão - disse Diego Ribas durante a transmissão de Corinthians x Vasco.

Botafogo, Palmeiras e a nova rivalidade

Botafogo e Palmeiras protagonizaram embates diretos na última temporada pelo Brasileirão. Na última, os paulistas venceram por 4 a 3 de virada, no Rio de Janeiro, em um jogo crucial para o Verdão ultrapassar o adversário e conquistar o Campeonato Brasileiro.

Neste ano, o Botafogo eliminou o Palmeiras nas oitavas de final da Libertadores após vencer o primeiro jogo por 1 a 0, no Rio de Janeiro, e empatar a partida de volta por 2 a 2, no Allianz Parque.