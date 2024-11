O Botafogo empatou por 1 a 1 com o Vitória, neste sábado (23), no Nilton Santos, pela 35ª rodada do Brasileirão, em duelo que valia o topo da tabela. Com o novo tropeço, o Glorioso foi ultrapassado pelo líder Palmeiras, que agora tem os mesmos 70 pontos e uma vitória a mais. Ao fim do primeiro tempo, Tiquinho Soares, responsável pela jogada do gol de empate, foi expulso.

Segundo a súmula de Ramon Abatti Abel, o camisa 9 recebeu o cartão vermelho direto após ofender a arbitragem no último lance da partida.

– Relato que expulsei de forma direta o atleta de número 09, senhor Francisco das Chagas Soares dos Santos, da equipe da SAF Botafogo, porque, após paralisar o jogo, o mesmo veio em minha direção e proferiu as seguintes palavras: ‘Vai tomar no teu c*’. Relato ainda que me senti ofendido. Após expulso, o jogador retornou em minha direção e proferiu as seguintes palavras ‘Você é um palhaço' - escreveu o juiz.

O jogador não enfrenta o Palmeiras na próxima quarta-feira (26), em duelo decisivo que vai definir a liderança do campeonato e, possivelmente, o campeão brasileiro. Após a partida, John Textor falou sobre o sentimento dos jogadores no vestiário com mais um resultado frustrante:

– Obviamente eles (jogadores) estão frustrados. É um jogo de chances, momentos estranhos. Nós pensamos que poderíamos ter feito alguns gols, mas temos que resolver. Nós temos duas finais, nós temos um campeonato e a Copa Libertadores. Esse gol vai vir mais cedo ou mais tarde. Quando ele vir, vai abrir a porteira.

O Botafogo não vence há três jogos e vem tendo dificuldades para encontrar o caminho do gol ao enfrentar equipes fechadas. Nos últimos dois jogos, o Alvinegro teve três jogadores expulsos. Segundo o técnico Artur Jorge, a frustração de não conseguir ganhar as partidas, mesmo com um amplo domínio sobre o adversário, influencia no psicológico dos jogadores em campo.

– São três jogos que não conseguimos vencer, com mais de 70% de posse de bola, com mais de 80 arremates no total. Claramente, dominadores. Mas é frustrante enquanto equipe. Não conseguimos materializar. Fizemos um gol. E isso tem impacto na parte emocional dos atletas, também. Porque não vão acontecendo as coisas, vai aumentando a ansiedade, com a dificuldade que nós próprios criamos dentro do jogo - explicou.

