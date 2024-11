Palmeiras deve ter mudança para a ‘final’ contra o Botafogo

Um dos jogos mais esperados desta reta final de Brasileirão vai acontecer nesta terça-feira (26), quando o líder Palmeiras recebe o vice-líder Botafogo, às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pela 36ª rodada. Para a partida que vale a ponta da tabela e um pé na taça da competição, já que os times estão empatados com 70 pontos, o lado alviverde deve contar com o retorno de Murilo.

O zagueiro foi a principal novidade da atividade deste domingo (24), após a vitória sobre o Atlético-GO, por 1 a 0, fora de casa. No duelo da última rodada, Murilo ficou fora por conta de dores. Caso seu retorno seja confirmado, Vitor Reis vai para o banco de reservas.

O time provável do Palmeiras tem: Weverton, Marcos Rocha, Murilo, Gustavo Gómez e Caio Paulista; Aníbal Moreno, Richard Ríos e Raphael Veiga; Felipe Anderson, Estêvão e Rony (Flaco López).

- É mais uma final, vale os mesmos três pontos que em outros jogos. Sabemos da grande equipe que é o Botafogo, do campeonato que estão fazendo, uma equipe que tem crescido nos últimos anos. Nosso compromisso é com nós mesmos, fazer o nosso melhor. É ter a cabeça tranquila, suportar a pressão, e nos preparar para passar por tudo isso - disse Raphael Veiga.

Reapresentação após vitória

Os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos na capital goiana realizaram o cronograma de atividades regenerativas na parte interna da Academia de Futebol. Os demais tiveram um treino técnico focado em posse de bola e marcações.

