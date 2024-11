O Botafogo empatou por 1 a 1 com o Vitória, neste sábado (23), no Nilton Santos, pela 35ª rodada do Brasileirão, em duelo que valia o topo da tabela. Com o novo tropeço, o Glorioso foi ultrapassado pelo Palmeiras, que agora tem os mesmos 70 pontos e uma vitória a mais. Após a partida, John Textor falou sobre a perda da liderança e projetou o confronto decisivo contra o clube paulista na próxima rodada.

Alvinegro tinha a necessidade dos três pontos para se manter na liderança. No entanto, aos 20 minutos do primeiro tempo, um balde de água fria caiu sobre o Nilton Santos: gol de Alerrando e, ao mesmo tempo, gol do Palmeiras contra o Atlético-GO. Mesmo com o empate vindo nos minutos finais, de um gol contra de Wagner Leonardo, o clima de frustração tomou conta do estádio. O Glorioso empatou os últimos três jogos e deixou uma vantagem de seis pontos se transformar em uma segunda colocação.

Agora, o Botafogo tem um confronto direto contra o Palmeiras pela ponta da tabela. Líder e vice se enfrentam nesta terça-feira (26), no Allianz Parque, a partir das 21h30 (de Brasília), em jogo que pode decidir o campeão brasileiro nesta temporada.

– Nós gostaríamos de enfrentar o Palmeiras com a liderança. Nós temos que jogar esse jogo antes da Copa (Libertadores). Mas, não vamos lá para vencer. De qualquer forma, para vencer a campeonato, mesmo se tivéssemos dois pontos na liderança no final da noite, ou mais, para vencer a campeonato, você tem que passar pelo Palmeiras. E nós sabíamos, quando vimos o calendário, que tínhamos que derrotá-los em casa para sermos campeões. O resultado da noite não muda isso. Nós temos que derrotá-los. Eles são os campeões do ano passado. Se fosse fácil, eles não chamariam de campeonato. Então, nós temos que ir para São Paulo e derrotá-los em casa.

O dono da SAF do Glorioso se mostrou confiante com o duelo entre o líder e vice na próxima semana, e disse que gosta de jogar no estádio alviverde. Nos últimos dois confrontos entre os clubes no Allianz Parque, o Botafogo saiu com uma vitória e um empate.

– O campeonato é pontos. Eu não acho que o Palmeiras ou o Botafogo queiram ganhar no critério de desempate, então estamos juntos com 70 pontos. Estamos indo para o São Paulo. Nós gostamos de jogar no estádio deles, nós vamos bem no estádio deles. Infelizmente, nos últimos jogos não conseguimos levar os três pontos. É frustrante, muita posse, muitos gols, muita qualidade. Mas, nós gostamos de jogar no Palmeiras. Vocês já viram.

Sobre o sentimento no vestiário após o jogo

– Obviamente eles (jogadores) estão frustrados com os resultados. É um jogo de chances, momentos estranhos. Nós pensamos que poderíamos ter alguns gols, mas temos que resolver. Nós temos duas finais, nós temos uma campeonato e a Copa Libertadores. Esse gol vai vir mais cedo ou mais tarde. Quando ele vir, vai abrir a porteira.

Em um duelo com gosto de final contra o Palmeiras, no Allianz Parque, a equipe carioca vai encarar um time que precisa buscar o resultado dentro de casa e, por isso, deve sair do campo de defesa para ganhar a partida. Nessas condições, o Glorioso levou a melhor sobre o Alviverde duas vezes nesta temporada. Empatados em pontos, o Alvinegro precisa deixar a ansiedade para trás, e reencontrar o caminho das vitórias no jogo mais importante do campeonato até aqui. A bola rola a partir das 21h30 (de Brasília).

