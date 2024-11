Abel Ferreira elogia Botafogo e diz que Palmeiras terá que se superar

O Palmeiras é o novo líder do Campeonato Brasileiro. Neste sábado (23), o Verdão venceu o Atlético-GO com gol de Raphael Veiga, no estádio Antônio Accioly, em Goiânia, e alcançou os mesmos 70 pontos do Botafogo. Entretanto, leva vantagem no número de vitórias, são 21 contra 20 do adversário.

Restando três rodadas para o fim do campeonato, o Palmeiras terá uma "final antecipada" na próxima terça-feira (26). O adversário do Versão será o Botafogo, no Allianz Parque. Abel Ferreira evitou tratar o duelo como uma decisão.

- Esta era nossa final, agora faltam mais três. Vamos continuar, o jogo mais importante agora é o próximo, em casa, contra o Botafogo. Conseguimos a mesma pontuação do ano passado, temos que continuar a nos superar. Respeito máximo ao Botafogo e terça-feira é mais uma batalha, faltam três - disse o técnico.

Elogios ao Botafogo

O Botafogo perdeu a liderança após empatar por 1 a 1 com o Vitória, no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, neste sábado (23). Abel Ferreira minimizou o tropeço do adversário e rasgou elogios à equipe carioca.

- O Botafogo tem um time brilhante, um treinador excelente e grandes jogadores. O mais importante é o próximo jogo, e o próximo é o Botafogo. O mais importante é recuperar os jogadores, temos dois dias, tivemos três jogos seguidos - disse o português.

Botafogo e Palmeiras protagonizaram embates diretos nas últimas temporadas. Na última, os paulistas venceram por 4 a 3 de virada, no Rio de Janeiro, em um jogo crucial para o Verdão ultrapassar o adversário e conquistar o Campeonato Brasileiro.

Neste ano, o Botafogo eliminou o Palmeiras nas oitavas de final da Libertadores após vencer o primeiro jogo por 1 a 0, no Rio de Janeiro, e empatar a partida de volta por 2 a 2, no Allianz Parque.