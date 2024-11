O pré-jogo entre Corinthians e Vasco foi marcado por brigas no lado de fora da Neo Química Arena. Segundo informações apuradas pelo Lance!, a confusão começou perto do Setor Sul do estádio, próximo aos visitantes.

Os corintianos entraram no estacionamento do lado oeste para fugir da polícia. Depois, conseguiram escapar e foram para a Radial Leste. Policiais e pelo menos sete torcedores alvinegros ficaram feridos.

As torcidas não são "coirmãs" e os ânimos começaram a ficar exaltados desde a declaração polêmica dada por Ramón Díaz. Na ocasião, o técnico argentino afirmou que o "Corinthians é muito maior que o Vasco".

Corinthians e Vasco se enfrentam neste domingo (24). A bola rola às 16h (de Brasília) na Neo Química Arena. O jogo é válido pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro.