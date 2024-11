O Conselho de Orientação do Corinthians (CORI) recomendou a aprovação do impeachment de Augusto Melo, em reunião realizada na noite desta segunda-feira (25) no Parque São Jorge. O órgão é formado por ex-presidentes do clube, membros vitalícios e conselheiros eleitos.

continua após a publicidade

➡️ Corinthians: Fred Luz vira ‘questão de honra’ para Augusto Melo em meio a crise

Segundo o CORI, Augusto Melo faz uma gestão temerária em seu primeiro ano como presidente do Corinthians. A principal justificativa é a falta de apresentação de balanços econômicos auditados e de transparência na apresentação de documentos envolvendo a parceria do clube com a ex-patrocinadora, a casa de apostas "Vai de Bet".

Além disso, o órgão reprovou as contas do segundo trimestre da gestão de Augusto Melo. Os membros do CORI argumentam que faltou a apresentação de documentos, além de terem sido apresentadas informações inconsistentes.

continua após a publicidade

O CORI é o órgão fiscalizador do clube. Presidido por Miguel Marques Silva, o conselho é composto por ex-presidentes do clube que foram opositores de Augusto Melo nas últimas eleições, realizadas em 2023, como Andrés Sanchez, Duilio Monteiro Alves, Mário Gobbi e Roberto de Andrade.

Reunião do Cori aconteceu no Parque São Jorge(Foto: Corinthians/Divulgação)

A reação de Augusto Melo

No momento em que foi encerrada a reunião no CORI, o atual presidente do Corinthians participava do programa esportivo "Arena SBT". Augusto Melo rechaçou a recomendação do órgão, destacou a importância da Comissão de Ética do clube e acusou a oposição de arquitetar um golpe contra a sua gestão.

continua após a publicidade

— Uma recomendação indevida, porque o órgão competente é nossa comissão de ética, é um golpe, tentaram dar na eleição e estão tentando novamente. A cada três meses querem afastar o presidente. Nós precisamos de paz - disse o dirigente.

O processo de impeachment

Nesta quinta-feira (28), o Conselho Deliberativo do Corinthians votará o afastamento de Augusto Melo. Caso uma maioria simples entre os 302 conselheiros decida pelo impeachment, o dirigente será exonerado de forma imediata. O órgão, então, terá até cinco dias para convocar uma assembleia-geral, quando os sócios aprovarão ou não a decisão.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Com a saída de Augusto Melo, o cargo ficaria interinamente ocupado por Osmar Stábile, vice-presidente do Corinthians. Diretores assumem internamente que vão deixar o cargo caso o impeachment se concretize.