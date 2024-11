Muros do Parque São Jorge, sede social do Corinthians, amanheceram com pichações nesta terça-feira (26). As mensagens escritas nas paredes eram em protesto ao processo de impeachment de Augusto Melo da presidência do clube, que será votada no Conselho Deliberativo na próxima quinta-feira (28).

Romeu Tuma Jr., presidente do Conselho Deliberativo, e Andrés Sanchez, ex-presidente do Corinthians, foram os principais alvos das pichações. As mensagens expressavam palavras de ordem como: "Não vai ter golpe" e xingamentos aos dirigentes.

Veja as pichações abaixo.

Muros do Corinthians foram pichados na madugada da segunda-feira (25) (Foto: Reprodução/X/ andrehernan)

As mensagens eram conta os opositores de Augusto Melo (Foto: Reprodução/X/ andrehernan)

Reunião do CORI

As pichações aconteceram após o Conselho de Orientação do Corinthians (CORI) recomendar o afastamento de Augusto Melo do cargo de presidente, em reunião nesta segunda-feira (25). O órgão é formado por ex-presidentes, membros vitalícios e conselheiros eleitos.

Segundo o CORI, Augusto Melo faz uma gestão temerária em seu primeiro ano como presidente do Corinthians. A principal justificativa é a falta de apresentação de balanços econômicos auditados e de transparência na apresentação de documentos envolvendo a parceria do clube com a ex-patrocinadora, a casa de apostas "Vai de Bet".

Os ex-presidentes Andrés Sanchez, Duilio Monteiro Alves e Roberto de Andrade não participaram da reunião. A decisão do órgão é um indicativo do que pode acontecer na próxima quinta-feira (28), quando o impeachment será votado no Conselho Deliberativo do clube.

O processo de impeachment no Corinthians

Nesta quinta-feira (28), o Conselho Deliberativo do Corinthians votará o afastamento de Augusto Melo. Caso uma maioria simples entre os 302 conselheiros decida pelo impeachment, o dirigente será exonerado de forma imediata. O órgão, então, terá até cinco dias para convocar uma assembleia-geral, quando os sócios aprovarão, ou não, a decisão.

Com a saída de Augusto Melo, o cargo ficaria interinamente ocupado por Osmar Stábile, vice-presidente do Corinthians. Diretores assumem internamente que vão deixar o cargo caso o impeachment se concretize.