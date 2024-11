O Conselho de Orientação do Corinthians (CORI) se reuniu nesta segunda-feira (25) e recomendou a aprovação do impeachment de Augusto Melo do cargo de mandatário do clube. O órgão é formado por ex-presidentes, membros eleitos e conselheiros vitalícios. A votação para a recomendação foi unânime.

Os ex-presidentes do Corinthians, Andrés Sanchez, Duilio Monteiro Alves e Roberto de Andrade, não compareceram à reunião que aconteceu no Parque São Jorge e, portanto, não tiveram seus votos contabilizados.

Segundo os opositores de Augusto Melo, não houve nenhum combinado para que os três não fossem à reunião, e o não comparecimento dos ex-presidentes à reunião do CORI foi uma coincidência, devido a compromissos de agenda.

O único ex-presidente que esteve no evento, e que votou contra a permanência de Augusto Melo no cargo, foi Mário Gobbi.

A votação terminou contabilizou 13 votos a favor do afastamento do presidente e nenhum contrário à decisão, mesmo com a presença de conselheiros que apoiaram Augusto Melo durante sua campanha presidencial, no final do ano passado.

Renovação e Transparência

Andrés Sanchez, Roberto de Andrade e Duilio Monteiro Alves foram presidentes do Corinthians na última década. Os dirigentes fizeram parte da chapa Renovação e Transparência, que comandou o Timão por 16 anos, entre 2007 e 2023.

Nas últimas eleições, o cabeça da chapa foi André Luiz Oliveira, que acabou derrotado por Augusto Melo, indicando uma ruptura no cenário político do Corinthians.

Andrés Sanchez não esteve em reunião no Parque São Jorge (Foto: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians)

A recomendação do CORI

Segundo o CORI, Augusto Melo faz uma gestão temerária em seu primeiro ano como presidente do Corinthians. A principal justificativa é a falta de apresentação de balanços econômicos auditados e de transparência na apresentação de documentos envolvendo a parceria do clube com a ex-patrocinadora, a casa de apostas "Vai de Bet".

Além disso, o órgão reprovou as contas do segundo trimestre da gestão de Augusto Melo. Os membros do CORI argumentam que faltou a apresentação de documentos, além de terem sido apresentadas informações inconsistentes.

Decisão no Corinthians

Nesta quinta-feira (28), o Conselho Deliberativo do Corinthians votará o afastamento de Augusto Melo. Caso uma maioria simples entre os 302 conselheiros decida pelo impeachment, o dirigente será exonerado de forma imediata. O órgão, então, terá até cinco dias para convocar uma assembleia-geral, quando os sócios aprovarão, ou não, a decisão.