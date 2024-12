Ídolo do Corinthians faz menção honrosa a Yuri Alberto em cerimônia do Bola de Prata

O atacante Yuri Alberto, do Corinthians, ficou de fora da seleção do Campeonato Brasileiro da premiação Bola de Prata, da emissora ESPN. Contudo, o jogador recebeu uma menção honrosa de Marcelinho Carioca, ídolo da torcida corintiana, que foi responsável por anunciar os vencedores do prêmio na categoria de atacantes.

continua após a publicidade

➡️ Yuri Alberto e Augusto Melo divergem sobre permanência no Corinthians

➡️ Corinthians encerra o Brasileirão na vice-liderança do segundo turno

Ao falar do atual camisa 9 do Timão, o ex-jogador elogiou a volta por cima do atleta na temporada. Yuri Alberto começou o ano em baixa, mas conseguiu junto com o Corinthians terminar o ano em grande fase como um dos artilheiros do Brasileirão, com 15 gols marcados. Ele terminou empatado em número de tentos com Alerrandro, do Vitória.

- Yuri Alberto, você foi a prova viva da psicologia, da alegria, de sair lá de baixo, onde tentaram de humilhar, te execrar, mas você mostrou junto com a sua família, seus amigos e seu grupo (de jogadores do Corinthians) o quanto você é forte e capaz. Parabéns - disse o ex-jogador.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Quem levou a Bola de Prata no ataque?

Os atacantes selecionados pela premiação foram Estevão, do Palmeiras, Pedro, do Flamengo, e Luiz Henrique, do Botafogo. Ambos os três foram destaques das respectivas equipes na temporada do futebol nacional de 2024. Yuri Alberto não chegou a aparecer na lista final dos indicados ao prêmio.