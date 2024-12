Corinthians encerra o Brasileirão na vice-liderança do segundo turno

O Corinthians venceu o Grêmio por 3 a 0, neste domingo (8), na última rodada do Campeonato Brasileiro. Yuri Alberto, Charles e Memphis fizeram os gols do Timão na vitória contra a equipe gaúcha. O triunfo garantiu a segunda melhor campanha do clube alvinegro no último turno do torneio.

Foram 11 vitórias em 19 jogos no segundo turno do Brasileirão e somou 37 pontos. O clube alvinegro terminou com a vice-liderança do período do torneio, atrás apenas do Botafogo, que alcançou 39 pontos no returno da competição.

Por pouco o Corinthians não terminou na liderança do segundo turno. O Botafogo venceu o São Paulo por 2 a 1, no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. O gol da equipe carioca foi marcado por Gregore apenas nos acréscimos da segunda etapa.

O Corinthians terminou o returno da competição com o melhor ataque. Foram 37 gols marcados contra 35 do Botafogo. Neste período, o Timão foi vazado em 20 oportunidades, bem atrás do clube carioca, que só levou 13 gols.

O bom desempenho do Timão fez o clube pular da 18ª colocação para o sétimo lugar. Com o resultado, o Corinthians assegurou classificação para a próxima edição da Copa Libertadores.

Corinthians fez boa campanha no segundo turno (Foto: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians)

Boa campanha no returno do Brasileirão

O Corinthians venceu nove jogos consecutivos na reta final da competição nacional. O Timão igualou a maior série de vitórias na era dos pontos corridos do Brasileirão, que começou em 2003. Apenas o Atlético-MG, em 2021, e Internacional, em 2020, alcançaram esse feito.

