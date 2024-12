Yuri Alberto e Augusto Melo divergem sobre permanência no Corinthians

A temporada chegou ao fim e o Corinthians começa a planejar a próxima temporada. O Timão só se reapresenta no dia 7 de janeiro, mas o clube alvinegro precisa montar o elenco para os campeonatos do ano que vem.

Uma das maiores dúvidas é sobre a permanência de Yuri Alberto. Artilheiro do futebol brasileiro em 2024 com 31 gols, o jogador é alvo de times europeus para a próxima janela de transferências, no final deste ano.

O discurso do jogador sobre a permanência é diferente do adotado pelo presidente Augusto Melo. Enquanto o dirigente do Corinthians crava que Yuri Alberto irá continuar no Timão, Yuri Alberto admite que vai sentar para ouvir propostas.

A confiança de Augusto Melo

O presidente do Corinthians afirma que Yuri Alberto não vai sair. Neste domingo, o Timão venceu o Grêmio por 3 a 0, em Porto Alegre, na última rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador marcou e garantiu a artilharia do Brasileirão, junto a Alerrando do Vitória, ambos com 15 gols. Após o duelo, o dirigente voltou a garantir a permanência do atleta.

— Com certeza (Yuri Alberto) vai permanecer (em 2025). O Yuri é atleta do Corinthians, tem contrato até 2027, o Yuri é jogador do Corinthians — disse o presidente na zona mista da Arena do Grêmio.

Em novembro, o mandatário do Timão já havia garantido a permanência do jogador. Em entrevista ao canal oficial do clube, Augusto Melo rechaçou uma possível venda do atleta.

— Saindo para onde? Não tem isso não. A gente conta com ele no projeto 2025. É uma peça fundamental, não sei de onde tiraram isso — enfatizou o dirigente no dia 5 de novembro.

Yuri Alberto admite conversar

Em novembro deste ano, o atacante revelou que tem o sonho de jogar na Europa. Contratado em 2022, Yuri Alberto possui contrato com o Corinthians até 2027. Entretanto, em novembro, o jogador falou sobre o desejo de voltar a atuar no velho continente e admitiu que pode sentar a conversar.

— Tenho sonho de jogar na Europa. Fiquei no Zenit e acabei voltando porque não poderia jogar torneios europeus, por causa da guerra. Tenho um grande sonho. Estou muito feliz aqui no Corinthians, mas acho que se surgir alguma coisa que beneficie o clube e a mim, a gente está aberto. A prioridade é a Inglaterra. Acho que casa com meu estilo de jogo — disse o atacante em entrevista ao "Apito Final", programa da "Bandeirantes", no dia 18 de novembro.

Neste domingo (8), após a vitória do Corinthians sobre o Grêmio, Yuri Alberto falou sobre a possibilidade de deixar o Timão, disse estar feliz, mas desconversou sobre sua permanência.

— Cara, eu tenho contrato até 2027, eu estou muito feliz, como já falei, o que for bom para o Corinthians será bom para mim — disse o atacante na zona mista.

Contrato de Yuri Alberto com o Corinthians

O jogador tem contrato com o Corinthians até o final de 2027. A multa rescisória estipulada pelo Timão ultrapassa os R$ 300 milhões. Em plano orçamentário apresentado ao Conselho Deliberativo nesta sexta-feira (6), o Timão declarou que pretende arrecadar R$ 181 milhões com a venda de jogadores na próxima temporada. O clube estabeleceu a meta de alcançar um superávit de R$ 34 milhões até o final do ano.