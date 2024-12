O Corinthians encerrou o Campeonato Brasileiro na sétima colocação. Neste domingo (8), o Timão venceu o Grêmio por 3 a 0, em Porto Alegre, com gols de Yuri Alberto, Charles e Memphis. Após o jogo, Ramón Díaz exaltou a atuação da equipe.

— O que mais gostei equipe é que repetimos o nível que teríamos. Feliz pelo resultado, mas pelo jogo, pela atitude, a forma de jogar. Creio que o nível que está tendo o Corinthians é muito bom pelo trabalho, pela dedicação — falou o treinador em entrevista coletiva.

O Timão chegou a nona vitória consecutiva na competição e igualou as maiores sequências de triunfos consecutivos na história do Campeonato Brasileiro na era dos pontos corridos, que começou em 2003. As únicas equipes que alcançaram esse feito foram o Atlético-MG, em 2021, e o Internacional, em 2020.

A campanha fortaleceu o prestígio de Ramón Díaz perante a Fiel. Quando foi contratado, em julho deste ano, o Timão ocupava a zona de rebaixamento da competição. O Corinthians encerrou o torneio em sétimo lugar com uma vaga na próxima Libertadores.

— É seguir com o que estamos fazendo e ter mais exigência porque será um ano de mais pressão. Estamos preparados, elenco está preparado, de pressão como corintianos, sabemos o que temos que suportar. Foi um dos anos mais difíceis do clube, o grupo colocou a cara, acho que estamos acostumados. O pior passou e o melhor está por vir — finalizou o técnico argentino.

Ramón Díaz falou sobre desempenho do Corinthians (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)

O que vem por aí?

Em sétimo lugar, o Timão garantiu classificação para a próxima Libertadores. O clube alvinegro volta a jogar pelo Campeonato Paulista, contra o Red Bull Bragantino, no dia 15 de janeiro. De férias, o elenco se reapresenta após no dia 7 do próximo mês.