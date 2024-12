Garro é eleito o melhor meia do Brasileirão e agradece ao Corinthians

Rodrigo Garro foi premiado como o melhor meia do Campeonato Brasileiro. O jogador recebeu o troféu após a vitória do Corinthians sobre o Grêmio por 3 a 0, neste domingo (8), em Porto Alegre, na última rodada da competição nacional.

O argentino foi o maior 'garçom' do Brasileirão com 11 assistências. Além do prêmio de melhor meia, o jogador também foi eleito o "Craque da Galera", escolhido por meio de uma votação com os torcedores. Rodrigo Garro se emocionou ao falar da conquista e agradeceu ao Corinthians.

— Obrigado, é um orgulho para mim receber esses prêmios em uma liga tão competitiva como o Brasileirão. Felicidade de estar nesse clube, representar essa camisa, temos um grupo maravilhoso, isso é importante para meu rendimento. Quero agradecer a todos, à torcida que me ajuda a cumprir esse objetivo, espero que venha muito mais — disse o jogador ainda no gramado da Arena do Grêmio.

O meia foi importante na arrancada do Corinthians no Campeonato Brasileiro. O Timão venceu as últimas nove rodadas da competição nacional e pulou da zona de rebaixamento para a sétima colocação com vaga assegurada na próxima edição da Copa Libertadores.

Além do meia, o Corinthians também terminou a competição com o artilheiro do torneio. Yuri Alberto marcou 15 gols e, junto de Alerrandro do Vitória, lidera o ranking de maiores goleadores desta edição do Campeonato Brasileiro.

Rodrigo Garro foi premiado como melhor meia da competição nacional (Foto: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians)

Seleção do Brasileirão 2024

Goleiro - John (Botafogo) Lateral-direito - Wesley (Flamengo) Zagueiros - Alexander Barbosa (Botafogo) e Bastos (Botafogo) Lateral-esquerdo - Bernabei (Internacional) Volantes - Gerson (Flamengo) e Marlon Freitas (Botafogo) Meias - Rodrigo Garro (Corinthians) e Alan Patrick (Internacional) Atacantes - Luiz Henrique (Botafogo) e Estevão (Palmeiras) Técnico - Artur Jorge (Botafogo) Revelação - Estevão (Palmeiras)

A votação da escalação ideal é realizada por treinadores e capitães dos 20 clubes da liga, além da participação de jornalistas de todo o país.