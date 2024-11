IA: quem vai ganhar o Brasileirão após as reviravoltas da última rodada?

O Campeonato Brasileiro de 2024 se aproxima do fim, com o Botafogo na liderança, acumulando 69 pontos. O Palmeiras, com 67 pontos, segue na disputa pelo título, seguido pelo Fortaleza, com 63 e um jogo a menos. Restam cinco rodadas, e a expectativa é alta para as próximas partidas.

continua após a publicidade

➡️ANÁLISE: Botafogo vê novamente o mental ligar o alerta na reta final da temporada

Por conta do fim do Brasileirão em 2023, com a queda brusca do Glorioso, torcedores apontam que o campeonato ainda está em aberto. Além disso, o Alvinegro ainda tem sua atenção dividida com a final da Libertadores, no domingo (30).

Análises estatísticas apontam o Botafogo como favorito, com 58,8% de chances de vitória. O Palmeiras tem 22,2% de chances, enquanto o Fortaleza aparece com 17,4%. Essa fase do campeonato coloca jogadores e técnicos sob grande pressão, exigindo foco e consistência.

continua após a publicidade

O Brasileirão de 2024 reflete a paixão pelo futebol no país, com jogos imprevisíveis e emocionantes. A disputa envolve não apenas os times na liderança, mas também estratégias em partidas-chave e a gestão de elenco.

Espera-se que as rodadas finais sejam intensas, com cada time buscando maximizar suas chances. O Botafogo tem a vantagem, mas surpresas são comuns no futebol. O campeonato ainda está em aberto.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Classificação final do Brasileirão simulada pela IA

O Campeonato Brasileiro de 2024 foi marcado por uma emocionante disputa pelo título entre Botafogo, Palmeiras e Fortaleza. O Botafogo sagrou-se campeão com 78 pontos, destacando-se pela vitória crucial por 2 a 1 sobre o Palmeiras na 34ª rodada e o empate heroico por 2 a 2 contra o Flamengo na 35ª. Na última rodada, confirmou o título com um sólido 2 a 0 sobre o Bahia. O Palmeiras terminou na vice-liderança com 74 pontos, mostrando força na vitória por 3 a 0 sobre o Fortaleza na 35ª rodada, mas lamentou o empate com o Bahia que complicou sua briga pelo título. Encerraram a campanha com uma imponente vitória por 3 a 1 sobre o Internacional. Já o Fortaleza surpreendeu, terminando em terceiro lugar com 68 pontos, com destaque para a vitória por 2 a 1 sobre o Flamengo na 34ª rodada e um empate emocionante com o Cruzeiro na rodada final. A regularidade e os momentos decisivos fizeram deste Brasileirão um dos mais memoráveis dos últimos anos.