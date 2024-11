O Botafogo empatou em 0 a 0, com o Atlético-MG, nesta quarta-feira (20), pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena Independência, e viu a vantagem para o vice-líder cair, nesta rodada, para dois pontos. Com um novo empate, a instabilidade mental voltou a ser um ponto de assunto na reta final da temporada.

Isso porque, além de ter saído com um ponto, o Alvinegro também perdeu dois titulares importantes para a partida contra o Vitória, devido a expulsões evitáveis e por mero descontrole. No último lance jogo, o zagueiro começou uma discussão com Igor Rabello, que terminou com a sua expulsão. Segundo o árbitro Luiz Flávio de Oliveira, o argentino foi expulso por "atuar de maneira a mostrar desrespeito ao jogo, e conduta antidesportiva ao trocar cabeçadas com o adversário".

Já Luiz Henrique, recebeu o vermelho direto após o fim da partida, quando já estava no vestiário. Com a confusão generalizada que se instaurou com a comissão técnica, um dos seguranças do Alvinegro, na saída da delegação do Botafogo para os vestiários, afastou e trocou empurrões com um dos seguranças particulares do estádio. No empurra-empurra, o camisa 7, de longe, arremessou uma garrafa na direção de um profissional da arena. Minutos depois, o árbitro revisou a confusão no VAR e o expulsou.

Portanto, ambos desfalcam o time para o duelo decisivo contra o Vitória, no próximo sábado (23), no Nilton Santos, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida em questão, se torna mais uma final para o Glorioso, que precisa voltar a vencer para não perder a liderança na reta final, ameaçada pelo Palmeiras, que venceu o Bahia, colou de vez no Glorioso.

Apesar de cenários completamente diferentes, o fantasma do que aconteceu em 2023 ainda é lembrado pelos torcedores e assombra a reta final da competição. Restam cinco partidas para a definir o campeão brasileiro, e agora, mais do que nunca, é necessário força máxima. A partida contra o Alviverde, no Allianz Parque, irá definir quem vai ficar com a taça.

Na 34ª rodada do ano passado, o Botafogo empatava em 2 a 2 com o Red Bull Bragantino, fora de casa, e perdia a liderança de forma definitiva para o Palmeiras. Desta vez, apesar de um novo empate, o Glorioso segue como líder da competição, e tem a chance da redenção nas próximas rodadas. Para isso, precisa fortalecer o psicológico da equipe para os confrontos que ainda estão por vir.

Os últimos dois duelos escancaram algo que precisa ser solucionado: a dificuldade do setor ofensivo de sair jogando contra equipes fechadas. Assim como contra o Cuiabá, o Botafogo colocou todas as suas armas para o jogo, mas não conseguiu furar o esquema de três zagueiros e uma marcação bem postada. Mesmo com uma 'chuva de finalizações', o chute final não conseguiu estufar as redes.

Botafogo nos últimos 2 jogos (Cuiabá e Atlético-MG)

⚽ 0 gols

🥅 9 grandes chances (9 perdidas)

👟 55 finalizações

🎯 9 finalizações no gol

⏳ 72.0% posse de bola

O resultado foi frustrante para a equipe carioca, que finalizou 24 vezes contra apenas três do time mineiro. Mas, além dos três pontos, o duelo valia também como uma preparação para a final da Libertadores entre os brasileiros, no dia 30 de novembro, no Monumental de Núñez, em Buenos Aires. Até o fim de novembro, o Botafogo disputa dois dos principais títulos do futebol nacional, e precisa manter o psicológico forte para consagrar uma temporada que já é histórica.

