IA crava resultados de Corinthians x Racing e Bolívar x Palmeiras

Corinthians e Palmeiras entram em campo, nesta quarta-feira (24), contra Racing (URU) e Bolívar (BOL), pela Sul-Americana e Libertadores, respecivamente. Veja a previsão da inteligência artifical para as partidas.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Corinthians x Racing Club de Montevideo

Simulação do jogo

Primeiro tempo:

O Corinthians inicia dominando a posse de bola, aproveitando o apoio de cerca de 40 mil torcedores na Neo Química Arena. Aos 10 minutos, Memphis Depay tenta um chute de fora da área, mas Bacchia defende. O Racing se fecha, buscando contra-ataques com Nandín e Verón Lupi. Aos 20 minutos, Hugo Souza faz uma defesa importante em uma finalização de Juan Rivero após erro de Félix Torres. O Corinthians pressiona e, aos 35 minutos, Yuri Alberto recebe passe de Garro, dribla Monzón e chuta no canto para abrir o placar (1x0). O Racing responde com uma falta perigosa cobrada por Rodríguez, mas a bola vai por cima.

Placar no intervalo: Corinthians 1 x 0 Racing.

Segundo tempo:

O Racing volta mais agressivo, tentando empatar com jogadas pelas laterais. Aos 55 minutos, Dylan Nandín cabeceia após cruzamento de Sosa, mas Hugo Souza segura firme. O Corinthians mantém a pressão alta, e aos 65 minutos, Memphis Depay arrisca de longe, acertando a trave. Aos 75 minutos, o Racing empata: em um contra-ataque rápido, Verón Lupi recebe de Rivero, supera Gustavo Henrique e chuta rasteiro (1x1). Nos minutos finais, o Corinthians busca o gol da vitória, mas esbarra na defesa uruguaia. Aos 88 minutos, Yuri Alberto tem uma chance clara, mas Bacchia faz grande defesa. O jogo termina empatado, com o Corinthians lamentando as chances perdidas.

continua após a publicidade

Placar final: Corinthians 1 x 1 Racing Club de Montevideo.

Gols: Yuri Alberto (35’/1T) para o Corinthians; Tomás Verón Lupi (75’/2T) para o Racing.

Estatísticas prováveis:

Posse de bola: Corinthians 60%, Racing 40%. Chutes a gol: Corinthians 12, Racing 6. Escanteios: Corinthians 7, Racing 3. Cartões amarelos: Raniele, Félix Torres (Corinthians); Monzón, Varela (Racing). Cartões vermelhos: Nenhum.

Análise pós-jogo

Corinthians: O empate em casa é um resultado frustrante, mas mantém o time na briga pela classificação no Grupo C. Yuri Alberto confirma seu faro de gol, mas a defesa precisa ajustar erros em contra-ataques. Hugo Souza evita um resultado pior. Racing: O ponto fora de casa é valioso, mas a fragilidade defensiva quase custa caro. O time uruguaio mostra resiliência, mas precisa melhorar o ataque para avançar. Destaques: Yuri Alberto (Corinthians) e Renzo Bacchia (Racing).

➡️ Cristiano Ronaldo recebe convite especial do consórcio do Maracanã

Bolívar x Palmeiras

Simulação do jogo

Primeiro tempo:

O Bolívar começa pressionando, aproveitando a altitude para impor um ritmo intenso. Aos 8 minutos, Bruno Sávio chuta de fora da área, mas Weverton defende. O Palmeiras, mais cauteloso, tenta controlar o jogo com passes curtos. Aos 15 minutos, Raphael Veiga cobra falta perigosa, mas Lampe espalma. O Bolívar cria chances com Algarañaz, que cabeceia por cima aos 25 minutos. Aos 40 minutos, o Palmeiras abre o placar em um contra-ataque: Estêvão avança pela direita, cruza rasteiro, e Vitor Roque completa para o gol (0x1). O Bolívar pressiona nos acréscimos, mas Weverton segura.

continua após a publicidade

Placar no intervalo: Bolívar 0 x 1 Palmeiras.

Segundo tempo:

O Bolívar volta com tudo, e aos 50 minutos, Ramiro Vaca acerta a trave em chute de longa distância. O Palmeiras sente a altitude, mas Abel Ferreira ajusta o time com Aníbal Moreno para reforçar o meio. Aos 65 minutos, o Bolívar empata: após escanteio, José Sagredo cabeceia livre na área (1x1). O Palmeiras tenta reagir, e aos 75 minutos, Facundo Torres quase marca, mas Lampe faz grande defesa. Nos minutos finais, o Bolívar pressiona, mas Weverton faz duas defesas cruciais em chutes de Oviedo e Sávio. O jogo termina empatado, com o Palmeiras valorizando o ponto fora de casa.

Placar final: Bolívar 1 x 1 Palmeiras.

Gols: José Sagredo (65’/2T) para o Bolívar; Vitor Roque (40’/1T) para o Palmeiras.

Estatísticas prováveis:

Posse de bola: Bolívar 55%, Palmeiras 45%. Chutes a gol: Bolívar 15, Palmeiras 8. Escanteios: Bolívar 6, Palmeiras 4. Cartões amarelos: Justiniano, Saucedo (Bolívar); Emiliano Martínez, Piquerez (Palmeiras). Cartões vermelhos: Nenhum.

Análise pós-jogo