Jornalista não perdoa jogador do Fluminense: ‘Achou que era o Baresi?’

Com time formado por reservas, o Fluminense empatou em 1 a 1 com o Unión Española-CHI, na Copa Sul-Americana. No fim do jogo, a equipe chilena abriu o placar após um erro do zagueiro Thiago Santos ao tentar carregar a bola perto da área. O jornalista Eugênio Leal, da ESPN, criticou a atitude do atleta.

- O Thiago Santos achou que era quem, o Baresi? Decidiu sair com a bola conduzindo pelo meio da defesa até ser desarmado. Para mim, é um absurdo que o Thiago Santos ache que tem a condição técnica de sair conduzindo a bola sozinho. Ele não tem essa qualidade técnica - criticou o comentarista do jogo.

Como foi Unión Española x Fluminense?

O primeiro tempo foi de domínio chileno. Diante de um Fluminense desorganizado, o Unión Española variou o repertório para ameaçar a meta tricolor. A melhor chance dos donos da casa foi aos 23 minutos, em grande jogada de Uribe pela esquerda. O meia driblou Thiago Santos e finalizou no canto direito para a defesa de Vitor Eudes.

Aos 28, o Flu teve sua melhor oportunidade com Serna, que carregou até a linha de fundo pela direita e cruzou rasteiro para Eve, livre, fazer o giro e bater para fora. Depois disso, o time carioca voltou a sofrer pressão, tendo dificuldade de sair jogando e terminando a primeira etapa com menos de 40% de posse de bola. Ao fim do primeiro tempo, os chilenos tiveram mais uma chance, dessa vez em lançamento nas costas de Manoel, mas o atacante finalizou para fora.

O Unión Española voltou no mesmo ritmo, pressionando a defesa tricolor e envolvendo os adversários na troca de passes rápida. Nos primeiros minutos, Uribe fez mais uma boa jogada e passou para Montes, mas o atacante bateu para fora. Os chilenos criaram mais uma grande oportunidade de abrir o placar com Avelar, pelo lado direito, mas pecou na finalização e bateu em cima de Vitor Eudes.

Aos 38, Thiago Santos tentou sair jogando, mas foi desarmado por Vejar, próximo da área, que passou para Aranguiz, livre, balançar as redes e abrir o placar. Mesmo com as dificuldades, Nonato aproveitou uma sobra de bola de frente para o gol para bater com categoria, no ângulo, e dar números finais ao jogo.