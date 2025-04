Cristiano Ronaldo recebe convite especial do consórcio do Maracanã

Cristiano Ronaldo recebeu um convite especial nesta quarta-feira (23). Aos 40 anos, o atacante do Al-Nasr foi convocado para entrar na calçada da fama do Maracanã. O pedido foi realizado por Severiano Braga, diretor presidente do atual consórcio do estádio, formado pela dupla Fla-Flu. A informação foi dada primeiramente pelo portal "LeoDias" e confirmada pelo Lance!.

Em carta enviada ao astro português, Severiano se disponibilizou para o receber em data de escolha do jogador. Vale destacar, que Cristiano Ronaldo já demostrou publicamente o interesse em entrar para o seleto grupo de atletas homenageados pelo estádio.

A aproximação está sendo feita por parte do estafe do camisa 7. Estão presentes nas negociações o empresário Charles Cardoso e Elma Aveiro, irmã do atacante. Caso a homenagem, de fato aconteça, Cristiano Ronaldo se juntaria a Eusébio, astro da seleção portuguesa na década de 60, e se tornaria o segundo jogador português presente na calçada da fama do Maracanã.

Cristiano Ronaldo com a seleção de Portugal (Foto: CARLOS COSTA / AFP)

Carta enviada a Cristiano Ronaldo

"Recebemos, com enorme orgulho e entusiasmo, a notícia de que Vossa Senhoria possui interesse em integrar a nossa Calçada da Fama, destinada a eternizar os grandes nomes da história do futebol mundial. Será para nós uma honra dar início às tratativas para viabilizar o registro de sua pegada, em data que melhor atenda à sua conveniência e disponibilidade.

Até o momento, tivemos o privilégio de homenagear apenas um cidadão português — o lendário Eusébio — que passará a contar, com muito orgulho para todos nós, com a ilustre companhia de Vossa Senhoria neste seleto espaço de celebração do desporto.

Compreendemos que os contatos para o prosseguimento das tratativas deverão ser realizados por intermédio da Sra. Elma Aveiro, sua irmã, bem como dos Srs. Charles Marin Cardoso e Rodrigo Cabral, aos quais também nos dirigiremos com o devido respeito.

Renovamos os nossos agradecimentos pela honra de poder contar com sua atenção e aguardamos, com expectativa e entusiasmo, as orientações que julgarem adequadas".

Carta enviada a Cristiano Ronaldo pelo diretor presidente da Fla-Flu Serviços S.A (Foto: Divulgação)

- Convite especial. Como sempre, o Maracanã homenageando o craque, sete vezes o melhor do mundo , Quanto a data ainda não temos, mas acredito que (Criatiano Ronaldo) aceitará o convite especial - disse Charles Marin Cardoso, um dos sócios do português.

Charles Marin Cardoso, um dos sócios da família de Cristiano Ronaldo (Foto: Divulgação)

O consórcio afirmou que se prepara para tratar a possível chegada de Cristiano Ronaldo como um evento no Rio de Janeiro. As tratativas estão sendo feitas com a irmã do craque, Elma Aveiro, que é empresariada por André Xavier e Luis Lomba. A irmã, com apoio dos empresários e sócios, fará a conexão para concretizar o convite.