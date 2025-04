Rizek detona CBF e dispara: ‘Já contratou um treinador’

André Rizek comentou uma imagem mostrada na partida entre LDU e Flamengo, nesta terça-feira (22), pela Libertadores. O jornalista disse ter ficado "bolado" com o treinador da seleção do Equador, Sebastián Beccacece, estudando a partida, equanto a Seleção Brasileira segue com o cargo em aberto. O comentarista ainda ironizou a situação, dizendo que o Brasil já deve ter treinador.

- A transmissão ontem, LDU x Flamengo, exibiu uma imagem que é o motivo do vídeo de hoje. Estavam lá, num camarote assistindo ao jogo, o técnico da seleção equatoriana, o argentino Beccacece, e o equatoriano Plata, que não pôde jogar por lesão. Estavam ali assistindo ao jogo e, obviamente, visando ao próximo compromisso da seleção equatoriana — que, por acaso, é contra o Brasil. O Equador tem técnico, tem mais time, tem cinco pontos somados a mais do que a gente. E lá estava o técnico deles, observando o futebol, que é o que o treinador de seleção tem que fazer no seu dia a dia. E é por causa dessa imagem de ontem, que me deixou bolado, que eu vou dar uma opinião — porque informação sobre isso eu não tenho, eu nem ninguém tem. Eu vou opinar que o Brasil já deve ter contratado um treinador - disse Rizek, que seguiu:

- O Dorival foi demitido no dia primeiro de abril, e não é possível que a gente esteja esse tempo todo sem ninguém, sem ninguém fazendo o que o Beccacece e todos os outros treinadores de seleção estão fazendo: conversar com jogador, observar as partidas. É por isso que eu vou opinar que a gente já contratou um treinador. Que ele não pode ser anunciado ainda. E que ele designou alguém — um auxiliar, alguém de confiança — pra fazer todos os estudos que uma convocação e a preparação de uma Data FIFA tão pesada como a próxima merece, pra uma seleção como a nossa. Porque se a gente vai esperando o Ancelotti cair —depois desse fim de semana, por exemplo, final da Copa do Rei contra o Barcelona — ou o Jesus se desvincular lá do clube árabe, ou o Abel ser liberado pelo Palmeiras, ou o Mourinho pelos turcos… Se a gente ficar esperando, esperando, esperando, o tempo passa. E a gente fica no meio do caminho.

Para Rizek, no momento, o Equador é melhor do que o Brasil. A situação se reflete na tabela das Eliminatórias. Após 14 rodadas, o Equador ocupa a segunda posição na tabela, com 23 pontos, resultado de sete vitórias, cinco empates e duas derrotas. O Brasil, por sua vez, encontra-se na quarta colocação, com 21 pontos, fruto de seis vitórias, três empates e cinco derrotas. A equipe brasileira tem um saldo de gols de +4, com 20 gols marcados e 16 sofridos. Na última rodada, o Brasil sofreu uma derrota por 4 a 1 para a Argentina, líder das eliminatórias com 31 pontos.

- E não me leve a mal, eu sou um defensor de que vale todo o esforço do mundo pra ter alguém como o italiano Carlo Ancelotti dirigindo a Seleção. Não tem nenhuma seleção no planeta hoje que tem um treinador do tamanho dele. Só que quando a gente olha e vê que o Brasil não tem nada hoje — não tem ponto, só tem um punhado de bons jogadores, não tem time, está com pouca perspectiva. Diante desse cenário, o tempo é o nosso maior inimigo - finalizou Rizek.