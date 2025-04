Flamengo x Corinthians terá traje especial para Luis Roberto e show de astro da música

A TV Globo exibirá no domingo (27) a partida entre Flamengo e Corinthians, válida pelo Campeonato Brasileiro, como parte da programação especial que celebra os 60 anos da emissora. A transmissão começará às 15h10, 50 minutos antes do início do jogo, com a narração de Luis Roberto, que usará um uniforme com a logomarca adotada pela emissora em 1965, ano de sua fundação. A informação foi dada inicialmente pelo "F5" e confirmada pelo Lance!.

Antes da bola rolar para Flamengo x Corinthians, o cantor Belo fará uma apresentação no Maracanã, onde interpreta alguns de seus principais sucessos. A ação será semelhante à realizada em jogos considerados especiais. A cobertura também inclui o programa “Bora Pro Jogo”, com Tiago Medeiros diretamente do gramado, ao lado dos comentaristas Junior, Paulo Nunes, Caio Ribeiro e Ricardinho. O programa traz escalações, informações da partida e reportagens sobre a história da Globo no futebol.

Entre os conteúdos especiais, Everaldo Marques e Roger Flores apresentam um material sobre a evolução das transmissões esportivas na emissora. Gustavo Villani recupera imagens da primeira transmissão esportiva da Globo — um amistoso entre Brasil e União Soviética — restauradas com o uso de inteligência artificial.

Renata Silveira participa de uma homenagem aos narradores históricos do futebol brasileiro, enquanto Ana Thaís Matos conduz um bate-papo com as ex-jogadoras Cristiane e Formiga, abordando o papel do futebol feminino dentro da cobertura esportiva da emissora.

Flamengo x Corinthians terá início às 16h, com transmissão para todo o país. Luis Roberto estará na narração, acompanhado por Junior e Caio Ribeiro nos comentários. A Globo ainda prepara ações especiais em campo, como a presença do mascote Globolinha, em alusão ao aniversário da emissora. A exibição faz parte da estratégia da Globo de integrar esporte e entretenimento na comemoração de seis décadas de existência.

