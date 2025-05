IA crava resultados de Corinthians, Palmeiras e Flamengo

Corinthians, Palmeiras e Flamengo entram em campo, nesta quinta-feira (15), em partidas pela Sul-Americana e Libertadores. Enquanto o Timão e o Rubro-Negro vivem momento decisivo a classificação, o Alviverde entra tranquilo, já garantido na próxima fase da competição. Veja a previsão da Inteligência Artificial para essas partidas.

Simulação: Racing-URU 1 x 2 Corinthians (Copa Sul-Americana 2025, 5ª Rodada)

Primeiro Tempo

O jogo começa com o Racing-URU, lanterna do Grupo C sem pontos, buscando surpreender o Corinthians em casa. A equipe uruguaia, escalada no 3-5-2 por Cristian Chambian (Amadé; Bueno, Monzón, Pinela; Pereira, Cáceres, Ramírez, Bosca, Ferreira; Severo, Da Silva), pressiona nos primeiros minutos, explorando as laterais. Aos 7 minutos, Ramírez arrisca de fora da área, mas Hugo Souza, goleiro do Corinthians, faz uma defesa segura.

O Corinthians, comandado interinamente por Orlando Ribeiro, entra com a escalação mencionada: Hugo Souza; Léo Maná, André Ramalho, Félix Torres, Fabrizio Angileri; Raniele, Maycon; André Carrillo, Igor Coronado, Talles Magno; Romero. O Timão, com 4 pontos e na terceira posição do grupo, adota uma postura cautelosa, mas começa a controlar a posse de bola a partir dos 15 minutos. Igor Coronado, voltando de lesão, organiza o meio-campo e lança Talles Magno pela esquerda aos 18 minutos. O atacante dribla Pinela, mas finaliza por cima do gol.

Aos 25 minutos, o Corinthians abre o placar. Após uma cobrança de escanteio de Coronado, Félix Torres sobe mais alto que a zaga uruguaia e cabeceia firme no canto esquerdo de Amadé: Corinthians 1 x 0 Racing-URU. O gol dá confiança ao Timão, que quase amplia aos 32 minutos, quando Romero recebe de Carrillo na área, mas é travado por Monzón no momento do chute. O Racing responde aos 38 minutos, com Severo finalizando após cruzamento de Ferreira, mas Hugo Souza espalma para escanteio. O primeiro tempo termina com o Corinthians à frente, apesar da pressão uruguaia nos minutos finais.

Intervalo: Racing-URU 0 x 1 Corinthians

Segundo Tempo

O Racing volta mais agressivo, com a entrada de Fonseca no lugar de Bosca para reforçar o ataque. Aos 5 minutos, Ramírez cobra falta perigosa, e Hugo Souza novamente salva o Corinthians, desviando para escanteio. O Timão, por sua vez, aposta em contra-ataques. Aos 12 minutos, Talles Magno avança pela esquerda e cruza rasteiro para Romero, que finaliza de primeira, mas Amadé faz grande defesa.

Aos 20 minutos, o Racing empata. Após uma falha de Léo Maná na saída de bola, Cáceres recupera e lança Da Silva, que dribla André Ramalho e chuta cruzado, sem chances para Hugo Souza: Racing-URU 1 x 1 Corinthians. O gol anima a torcida local, e o Racing pressiona, mas esbarra na solidez de Félix Torres, que se redime de sua expulsão no jogo anterior contra o mesmo adversário.

O Corinthians não se abate e retoma o controle. Aos 28 minutos, Orlando Ribeiro promove mudanças: José Martínez entra no lugar de Carrillo, e Yuri Alberto substitui Talles Magno, trazendo mais presença na área. A alteração dá resultado aos 35 minutos. Maycon rouba a bola no meio-campo, avança e toca para Yuri Alberto, que faz o pivô e devolve para Romero. O paraguaio, em noite inspirada, chuta colocado de fora da área, marcando um golaço: Corinthians 2 x 1 Racing-URU.

Nos minutos finais, o Racing se lança ao ataque, mas o Corinthians se fecha bem. Aos 42 minutos, Fonseca cabeceia após escanteio, mas a bola vai para fora. O Timão administra a posse nos acréscimos (5 minutos) e garante a vitória. O apito final confirma: Racing-URU 1 x 2 Corinthians.

Simulação: Palmeiras 3 x 0 Bolívar (Copa Libertadores 2025, 5ª Rodada)

Primeiro Tempo

O Palmeiras, sob o comando de Abel Ferreira, entra em campo com sua escalação titular, buscando impor seu jogo desde o início. O Bolívar, treinado por Flavio Robatto, adota um 4-4-2 defensivo (Lampe; Quinteros, Ordóñez, Ferreyra, Sagredo; Vaca, Justiniano, Villamil, Saavedra; Bruno Sávio, Algarañaz), apostando em contra-ataques. Logo aos 5 minutos, Raphael Veiga cobra falta com perigo, mas Lampe espalma para escanteio.

O Verdão domina a posse e cria chances. Aos 15 minutos, Estêvão dribla Sagredo pela direita e cruza para José López, que cabeceia por cima. A pressão dá resultado aos 23 minutos: após uma tabela entre Richard Ríos e Veiga, o camisa 23 chuta de fora da área, acertando o canto direito de Lampe: Palmeiras 1 x 0 Bolívar. O gol anima a torcida, e o Palmeiras segue no ataque. Aos 35 minutos, Felipe Anderson finaliza após jogada de Piquerez, mas a bola vai para fora. O Bolívar tenta responder aos 40 minutos, com Bruno Sávio chutando de longe, mas Weverton defende com segurança. O primeiro tempo termina com o Palmeiras em vantagem.

Intervalo: Palmeiras 1 x 0 Bolívar

Segundo Tempo

O Bolívar volta com uma postura mais ofensiva, promovendo a entrada de Savio por Vaca para reforçar o meio-campo. Aos 7 minutos, Algarañaz cabeceia após cruzamento de Saavedra, mas Weverton faz grande defesa. O Palmeiras, porém, retoma o controle. Aos 14 minutos, Estêvão, em noite inspirada, dribla dois marcadores e toca para José López, que chuta rasteiro no canto: Palmeiras 2 x 0 Bolívar.

Abel Ferreira faz mudanças aos 20 minutos, colocando Facundo Torres e Emiliano Martínez nos lugares de Felipe Anderson e Aníbal Moreno, mantendo a intensidade. O Bolívar sente o desgaste e cede espaços. Aos 30 minutos, Piquerez avança pela esquerda e cruza para Veiga, que, de voleio, marca um golaço: Palmeiras 3 x 0 Bolívar. Nos minutos finais, o Verdão administra o jogo, enquanto o Bolívar tenta um gol de honra, mas esbarra na sólida defesa palmeirense, liderada por Gustavo Gómez. O apito final confirma: Palmeiras 3 x 0 Bolívar.

Simulação: Flamengo 4 x 0 Deportivo Táchira (Copa Libertadores 2025, 5ª Rodada)

Primeiro Tempo

O Flamengo, treinado por Filipe Luís, entra com a escalação mencionada, determinado a aproveitar o fator casa e a fragilidade do Deportivo Táchira, que alinha em 4-4-2 (Torres; Granados, Gutiérrez, Vivas, Camacho; Cova, Villanueva, Chacón, Hernández; Uribe, Ramírez). O Mengão pressiona desde o início. Aos 8 minutos, Arrascaeta cobra falta, e Léo Ortiz cabeceia por cima. A torcida empurra, e aos 15 minutos, Pedro abre o placar. Após jogada de Luiz Araújo pela direita, o camisa 9 recebe na área e chuta no canto: Flamengo 1 x 0 Deportivo Táchira.

O Táchira tenta se defender, mas o Flamengo domina. Aos 28 minutos, Allan rouba a bola no meio, avança e toca para Arrascaeta, que chuta colocado de fora da área, marcando um golaço: Flamengo 2 x 0 Deportivo Táchira. O Rubro-Negro segue no ataque, e aos 40 minutos, Michael, escalado no lugar de Everton Cebolinha, dribla Vivas e finaliza, mas Torres defende. O primeiro tempo termina com o Flamengo controlando o jogo e a torcida em festa.

Intervalo: Flamengo 2 x 0 Deportivo Táchira

Segundo Tempo

O Táchira volta com Mendoza no lugar de Hernández, buscando mais velocidade, mas o Flamengo mantém a intensidade. Aos 10 minutos, Pedro marca seu segundo gol. Após cruzamento de Wesley, ele antecipa Gutiérrez e cabeceia firme: Flamengo 3 x 0 Deportivo Táchira. O gol praticamente define o jogo, e Filipe Luís começa a gerenciar o elenco, colocando Bruno Henrique e Matheus Gonçalves nos lugares de Michael e Luiz Araújo aos 20 minutos.

Aos 30 minutos, o Flamengo amplia. Arrascaeta lança Bruno Henrique, que dribla Camacho e chuta cruzado, selando a goleada: Flamengo 4 x 0 Deportivo Táchira. Nos minutos finais, o Táchira tenta um gol de honra, mas Rossi faz uma defesa tranquila em chute de Ramírez aos 38 minutos. O Mengão administra a posse nos acréscimos (4 minutos), e o apito final confirma: Flamengo 4 x 0 Deportivo Táchira.