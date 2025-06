Com a derrota do Bayern para o Benfica por 1 a 0, nesta terça-feira (24), o clube alemão se classificou como segundo colocado do grupo C e por isso enfrentará o Flamengo nas oitavas do Mundial de Clubes. Após o término da partida, torcedores do Rubro-Negro detonaram Leroy Sané por gol perdido, apontando o jogador como culpado pelo confronto.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Sané é apontado como culpado por Flamengo x Bayern

O confronto entre Bayern de Munique e Flamengo, acontece neste domingo (29), às 17h (de Brasília), no Hard Rock Stadium em Miami-Flórida.

➡️ Jornalista opina sobre atuação do Bayern: ‘Não vê diferença entre Flamengo e Chelsea’

Benfica vence Bayern e define adversário do Flamengo

Em campo com um time praticamente reserva, o Bayern perdeu para o Benfica por 1 a 0, com gol do atacante Andreas Schjelderup.

O jogo entre Bayern e Benfica aconteceu sobre forte temperatura de cerca de 40 °C, no Bank of America Stadium, em Charlotte (EUA). Por este motivo, o treinador belga optou por deixar grande parte de seus astros no banco de reservas, como Olise e Harry Kane.

Após uma fase de grupos repleta de emoções, o Benfica terminou na liderança do Grupo C. A campanha contou com um empate heroico contra o Boca Juniors, uma goleada sobre o Auckland City - marcada por uma discussão entre Kökçü e o técnico Bruno Lage - e a vitória sobre o favorito Bayern em confronto direto.

continua após a publicidade

➡️Rebaixamento do Lyon preocupa torcedores do Botafogo: ‘Textor vai ter que escolher’

Com essa derrota, o Bayern de Munique termina a fase de grupos em segundo lugar do grupo C e enfrenta o Flamengo nas oitavas de final do Mundial, já que o Rubro-Negro garantiu a classificação antecipada em primeiro lugar do grupo D.