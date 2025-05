Mosaico da torcida do Botafogo na Libertadores repercute na web: ‘Absurdo’

O mosaico da torcida do Botafogo antes do jogo contra o Estudiantes-ARG, na Libertadores da América, chamou atenção nas redes sociais. A imagem projetada nas arquibancadas do estádio Nilton Santos, nesta quarta-feira (14), recebeu elogios de internautas.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Atual campeão da Libertadores, o Botafogo faz uma fase de grupos irregular. Antes da bola rolar, o Alvinegro somava duas vitórias e duas derrotas no torneio, com seis pontos somados.

Veja a repercussão nas redes sociais: